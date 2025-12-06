قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری نخستین جشنواره «شفافیت و سلامت نظام اداری» در روز هجدهم آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره «شفافیت و سلامت نظام اداری» گفت: یکی از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با فساد در کشور، ایجاد شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع است. فساد در جایی شکل می‌گیرد که تصمیمات و اقدامات مدیران شفاف نباشد و در آنها ذی‌نفعی مستقیم یا غیرمستقیم وجود داشته باشد. 

وی افزود: این جشنواره با هدف افزایش پاسخگویی مدیران و کارگزاران نظام، کاهش موارد فساد، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سلامت اداری برگزار می‌شود. به گفته رحمانیان، این رویداد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه سلامت اداری و مبارزه ریشه‌ای با فساد برگزار خواهد شد؛ فرمایشاتی که تاکنون در بیش از ۲۰۰ مورد بر لزوم آن تأکید شده است. 

قائم‌مقام سازمان بازرسی تصریح کرد: علاوه بر تأکیدات مقام معظم رهبری، دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر شفاف‌سازی و صیانت از سلامت نظام اداری و تکالیف تعیین‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه از دیگر محور‌های برگزاری این جشنواره است. این جشنواره یکی از ۱۰ برنامه پیشران سند تحول محسوب شده و به‌صورت اجرایی در حال پیگیری است. 

رحمانیان با اشاره به اهداف فرهنگی و آموزشی جشنواره گفت: سازمان بازرسی به دنبال نهادینه‌سازی شفافیت و مطالبه‌گری مردمی در بین مدیران و کارگزاران است تا فرهنگ سلامت اداری به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. جشنواره شفافیت گامی در جهت گذار از نظارت‌های پسینی به نظارت‌های پیشگیرانه، هوشمند و مشارکتی است. 

وی اظهار کرد: در این جشنواره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشارکت دارند که شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی است. عملکرد این دستگاه‌ها در محور‌های شفافیت، سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

رحمانیان اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت اجرایی جشنواره، شورای سیاست‌گذاری متشکل از مدیران ارشد سازمان بازرسی تشکیل شده و مسئولیت تصمیم‌گیری‌های کلان جشنواره را بر عهده دارد. شاخص‌های ارزیابی شفافیت نیز توسط این شورا تدوین و تصویب شده است. 

وی در پایان از همکاری مراکز علمی و دانشگاهی با سازمان بازرسی در قالب رصدخانه سلامت اداری خبر داد و گفت: این رصدخانه در قالب ۱۴ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های اصلی کشور، مأمور بررسی موضوعاتی، چون شفافیت، تعارض منافع و سلامت اداری است تا بتواند یافته‌های علمی را در اجرای سیاست‌های فسادستیزانه کشور به کار گیرد.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، شفافیت
خبرهای مرتبط
پاسخی به مطلب یک نماینده مجلس درباره پرونده پیچیده نگین غرب
معاون اول قوه قضاییه:
تلاش و دغدغه دستگاه قضایی تحقق عدالت است
صدور ۲۸۰۰ سند تک‌برگی برای املاک شهرداری تهران
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:‌
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
تردد وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌ها و خودرو‌های دودزا در پایتخت ممنوع است
از چشمه‌های طبیعی تا برج پرندگان؛ جزئیات فاز دوم روددره فرحزاد
انتقال ۱۱۸۷ خودروی رها شده و‌فرسوده به پارکینگ‌
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران
آخرین اخبار
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
برخورد قانونی با مالکان مراکز پسماندسوزی غیرمجاز در تهران صورت گیرد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
ادامه اجرای طرح «من‌شهر» به شیوه موهن، منجر به طرح سؤال از شهردار خواهد شد
انتقال ۱۱۸۷ خودروی رها شده و‌فرسوده به پارکینگ‌
نسل زد و آلفا: مبارزه با اطلاعات نادرست در عصر اخبار جعلی
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
تکمیل دسترسی جدید میدان فتح تا دوماه آینده
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
تردد وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌ها و خودرو‌های دودزا در پایتخت ممنوع است
از چشمه‌های طبیعی تا برج پرندگان؛ جزئیات فاز دوم روددره فرحزاد
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران
اعلام جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۴
آزادسازی زندانیان و پیشرفت حقوق شهروندی در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴
پشتیبانی شغلی از افراد دارای معلولیت شنوایی
ورود ۳۰۰ هزار پرونده در یکسال گذشته/ ۸۰۰ مورد استنکاف مدیران گزارش شده است
پرداخت خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه به کجا رسید؟
کشف بیش از ۳۷ هزار تن نهاده احتکاری از ۶ شرکت متخلف
خودکشی میترا عباسی در زندان وکیل آباد صحت ندارد
یک ایرانی محبوس در زندان‌های ژاپن به کشور انتقال داده شد
بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی پرداخت شد
پلیس آگاهی تهران استخدام می‌کند
تحقق ساخت ۱۵ بازار جدید در محله‌های پایتخت توسط سازمان میادین
پاسخی به مطلب یک نماینده مجلس درباره پرونده پیچیده نگین غرب