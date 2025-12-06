باشگاه خبرنگاران جوان - دارن بیزلی، سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از مشخص شدن گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار ایران، بلژیک و مصر، این گروه را «چالشبرانگیز، اما قابل عبور» توصیف کرد.
بیزلی در این رابطه گفت: گروه سختی داریم، اما وقتی به گروههای دیگر نگاه میکنیم میبینیم میتوانست بسیار سختتر از این باشد. دیدارهای دشواری پیش رو داریم، اما پیروزی در این مسابقات ممکن است.
وی تأکید کرد: حالا برنامهریزی دقیقتری برای آمادهسازی تیم آغاز خواهد شد. کار ما از همین حالا شروع میشود. اکنون میدانیم با چه تیمهایی روبهرو خواهیم شد و میتوانیم برنامه آمادهسازی را با دقت بیشتری پیش ببریم. بازی مقابل بازیکنان لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا یک چالش عالی است.
بیزلی دفاع منسجم و خلق فرصت گل را کلید موفقیت تیمش در جام جهانی دانست و گفت هیچ بازی آسانی در مرحله گروهی وجود نخواهد داشت.
