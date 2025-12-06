جانشین قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نیازمند نهادینه‌شدن تفکر راهبردی پدافند غیرعامل در بدنه اجرایی کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با حضور در سازمان پدافند غیرعامل کشور، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و دستاورد‌های این سازمان در مواجهه با تهدیدات نوین و رویداد‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه قرار گرفت.

سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این نشست گزارشی از روند برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات اجرایی و نتایج حاصل‌شده در حوزه‌های راهبردی و حفاظت از زیرساخت‌ها از جمله کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور، افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها، مدیریت هوشمندانه مخاطرات و تهدیدات نوپدید، طراحی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه و پاسخ‌های عملیاتی مؤثر، توسعه هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی در حوزه پدافند غیرعامل و ارتقای سرمایه انسانی از طریق آموزش تخصصی و فرهنگ‌سازی هدفمند ارائه کرد.

امیر سرتیپ حیدری در این دیدار، بر جایگاه راهبردی سازمان پدافند غیرعامل کشور در حفظ آمادگی ملی، ارتقای تاب آوری و افزایش پایداری در مقابله با شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی همچنین تداوم و تعمیق فعالیت‌های اثربخش، ارتقای سطح خدمات پدافند غیرعامل و توسعه همکاری‌های فراسازمانی را ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که این روند با بهره‌گیری از روش‌های علمی و نوین، به افزایش قابلیت بازدارندگی و مصون‌سازی کشور در برابر تهدیدات آینده بینجامد.

جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به ماهیت راهبردی پدافند غیرعامل، یادآور شد: پدافند غیرعامل صرفاً وظیفه یک سازمان خاص نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ کارکرد‌های خدماتی به مردم در شرایط وقوع تهدید و بحران است. تجربه جنگ ۱۲ روز نشان داد که نیازمند نهادینه‌شدن تفکر راهبردی پدافند غیرعامل در بدنه اجرایی کشور هستیم.

در این نشست همچنین بر حمایت از برنامه‌های همکاری مشترک قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) و سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید شد.

منبع: سازمان پدافند غیرعامل

برچسب ها: سازمان پدافند غیرعامل ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ، جنگ ۱۲ روزه
