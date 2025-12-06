باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خرس قهوه‌ای مازندران آمادۀ خواب زمستانی می‌شود + فیلم

تصاویری از یک قلاده خرس قهوه‌ای در جست‌وجوی غذا برای خواب زمستانی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محیط‌بان منطقۀ حفاظت‌شدۀ بولا در ساری، تصاویری از یک قلاده خرس قهوه‌ای ضبط کرده که در جست‌وجوی غذا برای خواب زمستانی است.

 

 

 
مطالب مرتبط
خرس قهوه‌ای مازندران آمادۀ خواب زمستانی می‌شود + فیلم
young journalists club

با مرد همیشه بیدار رودبارک آشنا شوید + فیلم

خرس قهوه‌ای مازندران آمادۀ خواب زمستانی می‌شود + فیلم
young journalists club

استقرار ارتش ژاپن برای مقابله با حملات مرگبار خرس‌ها + فیلم

خرس قهوه‌ای مازندران آمادۀ خواب زمستانی می‌شود + فیلم
young journalists club

خرس‌های سبلان در کمین مناطق مسکونی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم
۳۹۳

چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تاریخچه یک روز در تقویم ایران + فیلم
۳۴۴

تاریخچه یک روز در تقویم ایران + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
دستیابی دانش‌بنیان‌ها به دانش ساخت نسل جدید تصفیه‌کننده پساب‌ صنعتی + فیلم
۳۰۳

دستیابی دانش‌بنیان‌ها به دانش ساخت نسل جدید تصفیه‌کننده پساب‌ صنعتی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تاثیر دانشجویان در دیپلماسی علمی + فیلم
۲۵۸

تاثیر دانشجویان در دیپلماسی علمی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
یک روز با ربیع‌زاده‌ها؛ خانواده‌ای در انتظار هفتمین فرزند + فیلم
۲۳۵

یک روز با ربیع‌زاده‌ها؛ خانواده‌ای در انتظار هفتمین فرزند + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.