مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: مدارس تاریخی اردبیل بخشی از حافظه فرهنگی و هویتی شهر به شمار می‌روند و نیازمند مرمت و بازسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری امروز در جلسه‌ای که با حضور رئیس انجمن خیرین مدرسه‌ساز اردبیل، نمایندگان فرمانداری، آموزش‌وپرورش، نوسازی مدارس، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد راهکار‌های حفاظت، مرمت و بهره‌برداری مناسب از مدارس تاریخی و ثبت‌شده استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل ضمن تاکید بر ضرورت همکاری مشترک دستگاه‌ها برای صیانت از این بنا‌های ارزشمند، گفت: مدارس تاریخی اردبیل بخشی از حافظه فرهنگی و هویتی شهر به شمار می‌روند و سرمایه‌گذاری برای احیای آنها گامی مهم در حفظ میراث‌فرهنگی و تقویت کاربری‌های فرهنگی – آموزشی است.

او افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی اداره کل میراث‌فرهنگی و به دلیل اینکه مالکیت این مدارس و بنا‌ها با نهاد‌های مختلف به ویژه آموزش و پرورش است، انتظار می‌رود نهاد‌های مرتبط و البته خیرین مدرسه‌ساز در مرمت و حفاظت از این بنا‌ها همکاری کنند.

در پایان جلسه مقرر شد طرح‌های ضروری مرمتی با اولویت‌بندی مشخص تدوین شده و روند مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیرین مدرسه‌ساز در اجرای این پروژه‌ها پیگیری شود.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: مدارس تاریخی ، حفظ میراث فرهنگی ، خیرین مدرسه ساز
خبرهای مرتبط
ثبت ملی پنج اثر تاریخی در استان اردبیل
احیای حمام‌های تاریخی در اردبیل آغاز شد
مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:
۲ مدرسه تاریخی اردبیل مرمت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار درباره احتمال جاری شدن سیلاب در اردبیل
اکسپو ۲۰۲۵ نقطه آغاز همکاری‌های جدید صنعتی در اردبیل / شهرک‌های صنعتی، پیشران توسعه تولید و سرمایه‌گذاری استان
فعالیت ۳۰ هزار هنرمند در ۶۰ رشته صنایع دستی در اردبیل
کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
آخرین اخبار
فعالیت ۳۰ هزار هنرمند در ۶۰ رشته صنایع دستی در اردبیل
کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
اکسپو ۲۰۲۵ نقطه آغاز همکاری‌های جدید صنعتی در اردبیل / شهرک‌های صنعتی، پیشران توسعه تولید و سرمایه‌گذاری استان
هشدار درباره احتمال جاری شدن سیلاب در اردبیل