باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری امروز در جلسهای که با حضور رئیس انجمن خیرین مدرسهساز اردبیل، نمایندگان فرمانداری، آموزشوپرورش، نوسازی مدارس، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شد راهکارهای حفاظت، مرمت و بهرهبرداری مناسب از مدارس تاریخی و ثبتشده استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل ضمن تاکید بر ضرورت همکاری مشترک دستگاهها برای صیانت از این بناهای ارزشمند، گفت: مدارس تاریخی اردبیل بخشی از حافظه فرهنگی و هویتی شهر به شمار میروند و سرمایهگذاری برای احیای آنها گامی مهم در حفظ میراثفرهنگی و تقویت کاربریهای فرهنگی – آموزشی است.
او افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی اداره کل میراثفرهنگی و به دلیل اینکه مالکیت این مدارس و بناها با نهادهای مختلف به ویژه آموزش و پرورش است، انتظار میرود نهادهای مرتبط و البته خیرین مدرسهساز در مرمت و حفاظت از این بناها همکاری کنند.
در پایان جلسه مقرر شد طرحهای ضروری مرمتی با اولویتبندی مشخص تدوین شده و روند مشارکت دستگاههای اجرایی و خیرین مدرسهساز در اجرای این پروژهها پیگیری شود.
منبع: میراث فرهنگی