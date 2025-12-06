باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - جوادیانزاده، رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره روند باروری ابرها گفت: امسال از ۱۰ آبان ۱۴۰۴، باروری ابرها را آغاز کردیم، اما سامانههای بارشی چندانی در این مدت وجود نداشته است. تنها دو سامانه بارشی فعال بوده که باروری انجام شده است؛ یکی در حوزه دریچه ارومیه و دیگری در خراسان رضوی که عملیات آن در روز چهارشنبه هفته گذشته هفته گذشته اجرا شد.
او در ادامه افزود: ارزیابی این عملیات باروری ابرها باید پس از پایان فصل عملیاتی انجام شود. در این ارزیابی، تمام آمار بارش ایستگاهها جمعآوری و منتشر خواهد شد و مشاوران باید بررسی کنند که بارشها را تفکیک کنند؛ یعنی بین بارش طبیعی و بارشهای حاصل از باروری ابرها تفکیک قائل شوند.
جوادیانزاده تأکید کرد: در حال حاضر، کارشناسان ما که در داخل هواپیما حضور دارند، میتوانند از طریق مشاهده بصری میزان یخزدگی روی سطح هواپیما و ضرباتی که ذرات یخ به بدنه هواپیما وارد میکنند، متوجه شوند که عملیات باروری ابرها اثرگذار بوده است. اما برای ارائه اعداد دقیق و مشخص در مورد میزان تأثیرگذاری باروری ابرها، نیاز به ارزیابیهای جامعتری داریم.