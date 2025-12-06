مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود یک سامانه بارشی از روز دوشنبه به این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معصومه نوروزی گفت: سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه هفته جاری وارد استان می شود و ابتدا به صورت ضعیف از کوهرنگ فعال خواهد شد.



وی افزود: به تدریج از روز سه شنبه تا پایان هفته شاهد بارش برف و باران، گاهی وزش باد همراه با مه گرفتگی در سطح استان خواهیم بود.



نوروزی ادامه داد: شدت فعالیت این سامانه برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش بینی شده است.



وی گفت: با صدور هشدار زرد هواشناسی برای روزهای دوشنبه تا جمعه، نسبت به ایجاد اختلال در تردد جاده ای، سیلابی شدن مسیل ها بویژه در نیمه غربی و جنوبی و کاهش دما آگاهی داده می شود.



نوروزی از مردم خواست: از تردد و سفرهای غیرضرور جلوگیری کنند و با تجهیزات کامل رانندگی ایمن داشته باشند.





