مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود یک سامانه بارشی از روز دوشنبه به این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معصومه نوروزی گفت: سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه هفته جاری وارد استان می شود و ابتدا به صورت ضعیف از کوهرنگ فعال خواهد شد.

وی افزود: به تدریج از روز سه شنبه تا پایان هفته شاهد بارش برف و باران، گاهی وزش باد همراه با مه گرفتگی در سطح استان خواهیم بود.

نوروزی ادامه داد: شدت فعالیت این سامانه برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش بینی شده است.

وی گفت: با صدور هشدار زرد هواشناسی برای روزهای دوشنبه تا جمعه، نسبت به ایجاد اختلال در تردد جاده ای، سیلابی شدن مسیل ها بویژه در نیمه غربی و جنوبی و کاهش دما آگاهی داده می شود.

نوروزی از مردم خواست:  از تردد و سفرهای غیرضرور جلوگیری کنند و با تجهیزات کامل رانندگی ایمن داشته باشند.


 

برچسب ها: هواشناسی ، هشدار ، بارش
