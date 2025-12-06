جانشین رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری متهمان حرفه‌ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای از طریق شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین امیرلی گفت: با وصول پرونده‌ای به یکی از واحد‌های پلیس فتا کشور با موضوع کلاهبرداری سایبری از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی در پوشش ازدواج موقت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد، متهمان پرونده با طراحی یک شبکه مجرمانه سازمان یافته اقدام به ایجاد کانال‌های فریبنده با تعداد اعضای جعلی بالا کرده و سپس در قالب عناوین مختلفی نظیر مهریه و ... نسبت به دریافت وجوه قابل توجهی از کاربران اقدام می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت تعداد سه نفر از اعضای این باند سازمان یافته در محدوده یکی از استان‌های شرقی کشور شناسایی و پس از اخذ مجوز‌های قضایی، دستگیر شدند و در تحقیقات و بررسی ادله و شواهد مکشوفه، متهمان به کلاهبرداری از کاربران با شیوه مذکور اعتراف کردند.

سردار امیرلی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده، قریب به ۳۰۰ فقره کارت بانکی با نام افراد مختلف برای انجام مبادلات مالی مربوط به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از متهمین کشف شد که تاکنون در ارتباط با پرونده مذکور بالغ بر ۱۴۵ فقره پرونده با ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال در سطح کشور شناسایی شده است.

وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی واحد‌های پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۵۹ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداری‌های سایبری شناسایی شده که در این رابطه ۲۷۵ نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ایجاد کانال‌ها و صفحات جعلی تحت عناوین مختلف از جمله ازدواج موقت، صدور مدرک، سرمایه گذاری با سود‌های اغوا کننده، پرداخت وام فوری، فروش کالا با قیمت نامتعارف و ... در شبکه‌های اجتماعی (به ویژه شبکه‌های اجتماعی خارجی) یکی از شگرد‌های رایج مجرمان سایبری است و شهروندان به چنین عناوین فریبنده‌ای توجه نکرده و در صورت مشاهده هر گونه تارنما و صفحه و کانال مشکوک در این زمینه مراتب را به پلیس فتا گزارش دهند.

منبع: فراجا

برچسب ها: پلیس فتا ، کلاهبرداری ، تلگرام
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای طرح زوج و فرد شنبه و یکشنبه از درب منازل
نجات ۱۵ ساکن از آتش‌سوزی شدید در ساختمان مسکونی نعمت‌آباد
استاندار تهران: اجازه ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت را نمی‌دهیم؛
جعل عنوان پلیس با لباس و بی‌سیم/ اخاذی از ۷ زن در پایتخت
جزئیات گروه‌های قیمتی برای ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
اجرای طرح زوج  و فرد تا پایان روز یکشنبه از درب منازل ادامه دارد
تداوم هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
ممانعت مرزبانان از خروج ۱۶ تن پیاز قاچاق
پلیس راهور: رانندگی با موتورسیکلت‌برقی هم با گواهینامه مجاز است
پلیس فتا از انهدام شبکه گسترده کلاهبرداران تلگرامی خبر داد
آخرین اخبار
ممانعت مرزبانان از خروج ۱۶ تن پیاز قاچاق
پلیس راهور: رانندگی با موتورسیکلت‌برقی هم با گواهینامه مجاز است
پلیس فتا از انهدام شبکه گسترده کلاهبرداران تلگرامی خبر داد
برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
جعل عنوان پلیس با لباس و بی‌سیم/ اخاذی از ۷ زن در پایتخت
جزئیات گروه‌های قیمتی برای ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
ضرورت بازنگری در مدیریت پسماند پزشکی تهران
پلتفرم‌ها حق بیمه راننده را پرداخت کنند تا افزایش قیمت ایجاد نشود
اجرای طرح زوج  و فرد تا پایان روز یکشنبه از درب منازل ادامه دارد
تداوم هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
اجرای طرح زوج و فرد شنبه و یکشنبه از درب منازل
نجات ۱۵ ساکن از آتش‌سوزی شدید در ساختمان مسکونی نعمت‌آباد
استاندار تهران: اجازه ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت را نمی‌دهیم؛
تعداد داوطلبان هلال احمر تا پایان سال به ۵ میلیون نفر می‌رسد
برگزاری جشن ازدواج ۱۱۴ زوج دارای معلولیت در برج میلاد
فعالیت مدارس ابتدایی استان تهران شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد
احتمال وقوع آبگرفتگی و سیل در ۴ استان/ آماده‌باش تیم‌های امدادی
شرفخانی: ابتکار‌های ستاد آرمان موتور پیشران اعتکاف نوجوانان در تهران
آغاز رسمی عملیات اعتکاف نوجوانانه در مساجد تهران
ایجاد یک و نیم کیلومتر معبر جدید در امتداد حریم باغ راه حضرت زهرا (س)
مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ چگونه است؟
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند
پیام کولیوند به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب هلال احمر در روز جهانی داوطلب
طراحی ۴۶ نماد هویت بخش و مادرانه برای باغ راه حضرت زهرا
«زوج‌وفرد» در تهران سراسری شد؛ حتی مجوز طرح هم جلوی جریمه را نمی‌گیرد