باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین امیرلی گفت: با وصول پروندهای به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع کلاهبرداری سایبری از طریق کانالهای تلگرامی جعلی در پوشش ازدواج موقت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی اظهار کرد: با بررسیهای انجام شده مشخص شد، متهمان پرونده با طراحی یک شبکه مجرمانه سازمان یافته اقدام به ایجاد کانالهای فریبنده با تعداد اعضای جعلی بالا کرده و سپس در قالب عناوین مختلفی نظیر مهریه و ... نسبت به دریافت وجوه قابل توجهی از کاربران اقدام میکنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسیهای تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت تعداد سه نفر از اعضای این باند سازمان یافته در محدوده یکی از استانهای شرقی کشور شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی، دستگیر شدند و در تحقیقات و بررسی ادله و شواهد مکشوفه، متهمان به کلاهبرداری از کاربران با شیوه مذکور اعتراف کردند.
سردار امیرلی تصریح کرد: در بررسیهای انجام شده، قریب به ۳۰۰ فقره کارت بانکی با نام افراد مختلف برای انجام مبادلات مالی مربوط به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از متهمین کشف شد که تاکنون در ارتباط با پرونده مذکور بالغ بر ۱۴۵ فقره پرونده با ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال در سطح کشور شناسایی شده است.
وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی واحدهای پلیس فتا استانها، از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۵۹ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداریهای سایبری شناسایی شده که در این رابطه ۲۷۵ نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
جانشین رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ایجاد کانالها و صفحات جعلی تحت عناوین مختلف از جمله ازدواج موقت، صدور مدرک، سرمایه گذاری با سودهای اغوا کننده، پرداخت وام فوری، فروش کالا با قیمت نامتعارف و ... در شبکههای اجتماعی (به ویژه شبکههای اجتماعی خارجی) یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری است و شهروندان به چنین عناوین فریبندهای توجه نکرده و در صورت مشاهده هر گونه تارنما و صفحه و کانال مشکوک در این زمینه مراتب را به پلیس فتا گزارش دهند.
منبع: فراجا