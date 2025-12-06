به گفته معاون گمرک ایران ۱۵ روز است که ترخیص واردات کالای اساسی و دارو بدلیل سهل انگاری متولی آن معطل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - علی اکبر شامانی در جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی کرمان در اتاق بازرگانی این استان، گفت:دولت برای مدیریت ارز و واردات کالا و جلوگیری از تورم، سیاست گذاری و مصوباتی دارد که باید مقررات دست و پاگیر اصلاح یا حذف شود.
شامانی تصریح کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی متولی صادرات هستند، یک سری مصوبات ابلاغی برای حل مشکلات و موانع کار باید توسط بخش خصوصی کنار گذاشته شود و این نباشد که وقت شما صرف بحث درباره این شرایط شود.
وی تصریح کرد:جلوی فعالیت کارتهای بازرگانی جدید الصدور گرفته شده که این موضوع دست وزارت صمت است، و علت توقف عدم برگشت ارز کارتهایی که یک بارمصرف یا جذید الصدور هستند اعلام شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی و ارزی باید ارز وارداتی مدیریت شود چرا که ارز واردات نفتی است.
اتاق های بازرگانی مسئولیت بیشتری بگیرند
شامانی بیان کرد: باید برای رفع شرایط موجود بسیج شده وکار را اصلاح کنیم، اما اتاقهای بازرگانی باید بخشی از مسئولیت را از دولت بگیرند و امروز دیدگاه رییس جمهور نیز همین است.
معاون گمرکات ایران گفت: باید کم کم بسیاری از بخشهایی که دولت در آن سیاست گذاری میکند، بخش خصوصی سیاست گذاری کند که به ویژه درحوزه صادرات میتواند این اتفاق رخ دهد.
شامانی گفت: در جلسات دولت مصوبههای اخیر واردات کالاهای اساسی به استانهای مرزی واگذارشده است و مطمئنا اگر سیاست گذار بداند یک پارلمان معتبری مانند اتاق پشت کار است کار راواگذار میکند البته باید ضمانت اجرایی محکمی پشت تدابیر اتاق بازرگانی باشد.
معاون گمرک با اشاره به اینکه تشکل اقتصادی محکمتر از اتاقهای بازرگانی نداریم، افزود: نتیجه این امر این است که سازمان توسعه تجارت تایید کارت بازرگانی را از اتاق بازرگانی میخواهد.
تجارت چیزی نیست که ما انجام می دهیم
شامانی تصریح کرد: تجارت چیزی نیست که ما انجام میدهیم، در مراکز تجاری بزرگ مانند دبی ثبت سفارش وکار در چند ساعت انجام میشود، اما در ایران، کجا چنین شرایطی هست.
وی تصریح کرد: ما به دلایل شرایط ارزی و تحریمی آنقدر برای تجارت قوانین وضع کردیم که امکان حرکت را از تجارت گرفتیم درحالی که میتوانستیم مدل دیگری مدیریت کنیم تا به این شرایط نرسیم، نظر ما این است که گاهی مدیریت در ردههای میانی باید انجام شود.
معاون گمرک ایران تاکید کرد: یکی ایراداتی در جلسه دولت گرفتیم، اینکه ما دربرگشت ارز صادراتی همه تولیدکنندهها را به یک چشم میبینیم از تولیدکننده برتر و اسم و رسم دار در بازار جهانی تا فردی که دیروز کارت بازرگانی گرفته انتظاربرگشت ۹۰ درصد ارز به داخل کشور را داریم.
چند هزار میلیارد دلار ارز به کشور برنگشت
شامانی تاکید کرد: طبق اعلام بانک مرکزی چندهزار میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته که اگر به هر دلیلی ارز برنگردد پرونده طرف تعزیزاتی میشود در نتیجه افراد راههای دیگر را میروند.
وی با اشاره به سیاستهای تشویقی و تفکیک انواع فعال اقتصادی اظهار کرد: در حوزه گمرکات بالای ۲۰ دستگاه نظر میدهند تا کالایی وارد یا صادر شود، خیلی از این مقررات در شرایط ایده آل خوب است، اما شرایط ما امروز در کشور درحوزه تجارت ایده آل نیست.
شامانی بیان کرد:امروز بحث این است گمرک حلقه آخر واردات و صادرات است ماحصل این شرایط گمرک مقصر میشود، اکنون معضل گمرکات مرزی ما این است که کسی به حرف دیگری گوش نمیکند.
شامانی افزود:ما زیاد فرایند تجارت را سنگین کردیم با اعمال نظر سایر سازمانها که این روند باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: صادرات پسته، ما دوست داریم به سادهترین روش انجام شود ما مشکل نداریم متولی مشکلات صادرات حوزه پسته، وزارت جهاد کشاورزی است، ما دوست داریم مقررات هرچه سادهتر باشد این درحالی است که من و شما بحث میکنیم و کسانی مقررات اعمال میکنند جای دیگر نشستهاند.
معاون گمرکات ایران اظهار کرد: در گمرک ما فقط ابلاغ کننده ۹۰ درصد بخشنامهها هستیم که از دیگر وزارتخانهها صادر می شوند والا گمرک هیچ ابلاغیه و بخشنامهای ندارد.
شامانی گفت: یکی از ایراداتی که در تجارت داریم اینکه هرکسی از منظر خودش به مساله نگاه میکند، در گمرکی مانند گمرک شهید رجایی که ۶۰ درصد تجارت کشور را انجام میدهد خیلی مشکلات مانند وجود کالای رسوبی و معطلی ها، عادی است.
وی افزود: در خیلی مسائل گمرکی نمیتوان به سبب تخصصی بودن امور راحت نظر داد درحالی که بسیاری از سازمانها این مشکل را ندارند اعتقاد دارم هرچه مقررات را بیشتر کردیم تخلفات بیشتر شده، باید بگویم در ۱۵ روز گذشته نه کالای اساسی ونه دارو ترخیص نشده است و علت هم این بود که متولی اش به موقع دنبال کار نرفته است.