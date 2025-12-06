باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی فوتبال، امروز بزرگترین و محبوبترین رویداد ورزشی در جهان است، اما آغازش بسیار سادهتر و بیخبرتر از آن چیزی بود که اکنون تصور میکنیم. نخستین دورهی این رقابتها در ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۰ میلادی در کشور اروگوئه برگزار شد کشوری کوچک در آمریکای جنوبی که در آن زمان از قدرتهای بزرگ فوتبال بهشمار میرفت.
لحظهای که تاریخ را ساخت: گل لوسین لوران
در نخستین روز جام جهانی، دو دیدار برگزار شد:
در دیدار فرانسه و مکزیک، تنها دادنی پس از سوت شروع، در دقیقه ۱۹، بازیکن فرانسوی به نام لوسین لوران (Lucien Laurent) موفق شد با شوتی زیبا، دروازهی مکزیک را باز کند.
همان توپ ساده تبدیل شد به اولین گل تاریخ جام جهانی.
لوران که آن زمان تنها ۲۳ سال داشت، بعداً دربارهی آن روز گفته بود:
«هیچکدام از ما نمیدانستیم که در حال ساختن تاریخ هستیم. برای ما فقط یک بازی دوستانه بود، در کشور دورافتادهای که کسی اهمیتش را نمیدانست.»
فرانسه در پایان بازی با نتیجهی ۴–۱ مکزیک را شکست داد.
اما گل لوران برای همیشه در تاریخ ماندگار شد؛ لحظهای نمادین که آغاز مسیر طولانی جام جهانی را رقم زد.
دربارهی لوسین لوران
لوران در سال ۱۹۰۷ در فرانسه متولد شد و در باشگاههای «سوشو» و «استراسبورگ» بازی میکرد.
او فوتبالیستی مؤدب و آرام بود، و از نسل پیشگامانی که با عشق و بدون امکانات امروز فوتبال بازی میکردند.
در جام جهانی ۱۹۳۰، تیمها هنوز حتی لباسهای هماهنگ حرفهای نداشتند و توپها از چرم سنگین ساخته میشدند.
در جنگ جهانی دوم، لوسینلوران به خدمت نظام درآمد و مدتی اسیر شد. با وجود آن، پس از جنگ دوباره به دنیای فوتبال بازگشت و تا سالها بعد از بازنشستگی، بهعنوان نماد آغازگر جام جهانی در محافل فوتبالی شناخته میشد.
او در سال ۲۰۰۵ در سن ۹۷ سالگی درگذشت؛ مردی که حتی در آخرین مصاحبههایش با لبخند از آن «گل کوچک» یاد میکرد.
🇺🇾 جام جهانی ۱۹۳۰
این نخستین جام جهانی توسط فیفا برگزار شد و ۱۳ تیم از سراسر جهان در آن شرکت کردند.
تمام بازیها در شهر مونتهویدئو، پایتخت اروگوئه انجام شد.
اروگوئه بهعنوان میزبان و قهرمان پیشین المپیک، در نهایت با شکست آرژانتین در فینال، قهرمان جهان شد.
نکتهی جالب این است که در آن زمان هیچ شبکهی تلویزیونی یا رادیویی بینالمللی برای پوشش مسابقات وجود نداشت؛ حتی بسیاری از مردم در اروپا خبر نداشتند جامی به نام «جام جهانی» شروع شده!
اهمیت تاریخی گل لوران
گل لوسین لوران چیزی فراتر از یک گل بود.
نماد آغاز عصر جهانی فوتبال است. از آن لحظه، رقابتی آغاز شد که امروز میلیاردها نفر را پای تلویزیون مینشاند و میلیونها بازیکن را روی چمنها به رویا میکشاند.
هر دورهی جام جهانی، از برزیل تا آلمان، از مراکش تا قطر، در واقع ادامهی همان مسیر است – مسیری که با یک ضربهی ساده در مونتهویدئو شروع شد.
این گل تنها ۴ دقیقه پیش از گل بارت مک گی آمریکایی در بازی تیمش مقابل بلژیک که به طور همزمان با بازی فرانسه آغاز شده بود، به ثمر رسید تا مک گی از جاودانه شدن در تاریخ باز بماند. این تنها گل هر دو بازیکن در جام جهانی بود.
آن دو گل، سر آغاز گلهای بیشمار دیگری بودند.
منبع: کافه تاریخ