مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل گفت: ۱۰۵ خدمت بصورت هوشمند به جامعه ایثارگری انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - سید صفی‌الدین شفیعی با بیان اینکه شهدا و ایثارگران پرچم پرافتخار کشورمان را با عزت به اهتزاز در آوردند، افزود: خدماتی که از طریق سایت بنیاد شهید ارائه می‌شود از حالت سنتی خارج شده و ایثارگران با وارد شدن به سایت خدمات هوشمند می‌توانند بصورت شفاف استفاده کنند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به اجرای طرح دارویاربصورت پایلوت در اردبیل اشاره کرد و افزود: دراین طرح ۲۵ پزشک پایش سلامت، جامعه هدف را در منازلشان ویزیت کرده و برای آنها نسخه دارویی تجویز می‌کنند که این نسخه‌ها با کد ملی به صورت الکترونیکی به دارویار ارجاع داده می‌شود.

او افزود: در این طرح دارو‌ها توسط دارویاران تهیه و به صورت رایگان در اختیار ایثارگران قرار می‌گیرد که بنا داریم این طرح را در کل استان اجرا کنیم.

شفیعی تصریح کرد: با اجرای این طرح خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران نیاز به مراجعه حضور‌ی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها ندارند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با بیان اینکه ظرفیت‌هایی که در قانون استخدام ایثارگران پیش بینی می‌شود بسیار محدود بوده و جوابگوی نیاز‌های جامعه ایثارگری ما نیست، افزود: در راستای ایجاد اشتغال برای این قشر، وام اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های اشتغال در دو شرکت تحت نظر بنیاد در دستور کار قرار گرفته است.

شفیعی گفت: بیمارستان ایثار اردبیل تنها بیمارستان تخصصی اعصاب و روان استان است که از ۱۷ استان بیمار در آن بستری می‌باشد و ۱۶۰ تخت در آن وجود دارد که بنا داریم با افزایش ۴۰ تخت و ایجاد درمانگاه و داروخانه سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال داشته باشیم.