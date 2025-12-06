باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بلومبرگ گفت که جلسات ۴ و ۵ دسامبر بین هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی در روند حل و فصل ایجاد نکرده است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده پیش از این در مورد مذاکرات اظهار داشت که این بحث سازنده بوده است و افزود که طرفین در مورد مسائل مربوط به اقدامات امنیتی به توافق رسیده‌اند و در مورد بازسازی پس از جنگ اوکراین بحث کرده‌اند.

بلومبرگ گزارش داد: «با وجود لحن مثبت، نشانه کمی از پیشرفت عمده‌ای که ممکن است نشان‌دهنده حرکت جدید در مذاکرات باشد، وجود داشت.»

این مذاکرات با حضور استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و همچنین رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین و ژنرال آندری گناتوف، رئیس ستاد کل برگزار شد. این مذاکرات در ۶ دسامبر ادامه خواهد یافت.