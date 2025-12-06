سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک گفت: مصر را به خوبی می‌شناسیم اما با دو تیم دیگر گروه یعنی ایران و نیوزیلند هنوز بازی نکرده‌ایم و شناخت کمتری داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، پس از قرار گرفتن تیمش در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، درباره هم‌گروهی با ایران، مصر و نیوزیلند صحبت کرد و این قرعه را «جالب و متفاوت» دانست.

وی در رابطه با این گروه گفت: مصر را به خوبی می‌شناسیم و می‌دانیم یکی از بهترین تیم‌های آفریقا است. در گذشته در رم سرمربی محمد صلاح بودم و دیدار دوباره با او اتفاق جالبی است. اما با دو تیم دیگر گروه یعنی ایران و نیوزیلند هنوز بازی نکرده‌ایم و شناخت کمتری داریم.

گارسیا با وجود ابهام درباره شناخت از ایران، موضع حرفه‌ای و امیدوارانه‌ای داشت و اظهار داشت: می‌دانیم چه انتظاری باید داشته باشیم و جام جهانی از همین حالا آغاز شده است. تمام تلاش خود را خواهیم کرد که صدرنشین گروه شویم تا مسیر بهتری در مراحل بعدی داشته باشیم.

سرمربی بلژیک اضافه کرد که تیمش برای ارائه عملکردی قدرتمند در شروع تورنمنت از انگیزه کافی برخوردار است.

منبع: ایرنا

