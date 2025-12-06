فرمانده هنگ مرزی مهران از کشف بیش از ۱۶ تُن پیاز قاچاق در پست کنترل پایانه مرزی مهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمزه علی حسینی با بیان اینکه مرزبانان مستقر در پست کنترل پایانه مرزی مهران، موفق شدند از خروج محموله بزرگ پیاز قاچاق از کشور جلوگیری کنند، اظهار کرد: مرزبانان در این عملیات با توقیف یک دستگاه کامیون، مقدار ۱۶ تن پیاز قاچاق را قبل از خروج از کشور کشف کردند.

این مقام انتظامی با بیان این مطلب که صاحب این محموله قصد خروج آن از کشور از طریق درب خروج تجاری بدون مجوز و اظهارنامه را داشت، خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی قضایی، خودرو و کالای همراه آن توقیف و پرونده برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

فرمانده هنگ مرزی مهران با اشاره به دستگیری یک متهم، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

