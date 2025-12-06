حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر صدور رای پرونده شبکه ۱۰ نفره جعل و کلاهبرداری در نظرآباد گفت: این باند که متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند با ایجاد یک شبکه، اقدام به جعل اسناد املاک و اراضی بلاصاحب، رها شده و فاقد سرپرست در شهر‌های نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج و سپس تصرف و تصاحب املاک مردم و فروش آن می‌کردند.



وی با تشریح جزئیات شناسایی این باند، با اعلام اینکه سردسته این باند توسط یکی از قضات دادگاه کیفری دو نظرآباد شناسایی شده است اضافه کرد: متهم ردیف اول جهت تودیع وثیقه نزد رئیس وقت شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو نظرآباد حضور پیدا می‌کند که قاضی پرونده نسبت به اسناد ارائه شده مشکوک شده و با بررسی اجمالی اسناد متوجه می‌شود همگی از طریق انتقال اجرایی به نام متقاضی ثبت و صادر شده‌اند و پس از استعلام و اعلام جرم به دادستان شهرستان نظرآباد، باند مزبور شناسایی و بازداشت می‌شوند.