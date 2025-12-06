سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی فارس گفت: با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار نهاده‌ها و کاهش فشار هزینه‌ای بر دامداران و مرغداران، تامین نهاده‌ها از محل ذخایر پشتیبانی امور دام این استان صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار نهاده‌ها و کاهش فشار هزینه‌ای بر دامداران و مرغداران، تامین نهاده‌ها از محل ذخایر پشتیبانی امور دام این استان صورت گرفت.

او با بیان اینکه بیش از ۹ هزار تن از نهاده‌های دامی و طیور از محل ذخایر پشتیبانی امور دام استان فارس تأمین، بارگذاری و برای دریافت بهره‌برداران آماده شده است، اضافه کرد: نهاده‌ها شامل ۴ هزار و ۷۲۰ تن کنجاله سویا و ۴ هزار و ۵۱۵ تن ذرت است.

فلاحی بیان کرد: نهاده‌ها بر اساس شاخص‌های تغذیه‌ای واحد‌های پرورشی دام و طیور، از طریق کارتابل استانی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است و با همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های استانی در اختیار واحد‌های دام و طیور قرار می‌گیرد.

او، با اشاره به اینکه از ابتدای آذرماه تاکنون بالغ بر ۳۹ هزار و ۹۰۰ تن نهاده شامل جو، ذرت و سویا از سامانه بازارگاه خریداری شده و بخشی از این نهاده‌ها هنوز حمل نشده است، تصریح کرد: در چند روز اخیر تلاش‌هایی صورت گرفته که نهاده‌های خریداری شده در اسرع وقت در اختیار بهره برداران قرار گیرد. 

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تمام تلاش مجموعه سازمان بر این است که نهاده‌ها با شفافیت، سرعت و عدالت توزیع شود تا تولیدکنندگان بدون وقفه و دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

