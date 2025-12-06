تقویم سال ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته اعلام شد که طی آن، ایران سال شلوغی را در پیش‌رو خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقویم فدراسیون جهانی کاراته در سال ۲۰۲۶ با برگزاری ۳۱ رویداد منتشر شد که از مهم‌ترین این رویداد‌ها برای کاراته ایران می‌توان به مسابقات قهرمانی آسیا بزرگسالان در خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی اندونزی، قهرمانی آسیا رده‌های پایه در شهریورماه به میزبانی اردن، بازی‌های آسیایی ۲۹ شهریور الی یک مهر به میزبانی ناگویای ژاپن، قهرمانی جهان رده‌های پایه در مهرماه به میزبانی لهستان، المپیک جوانان در آبان‌ماه به میزبانی داکار سنگال و جام‌جهانی کاراته در ۲۹ آبان الی ۱ آذربه میزبانی چین اشاره کرد.

تقویم فدراسیون جهانی کاراته در سال ۲۰۲۶ بدین ترتیب است:

۱. لیگ جهانی کاراته وان سری آ - تفلیس، گرجستان - ۱۹ الی ۲۱ دی ۱۴۰۴،
۲. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ (- استانبول، ترکیه - ۳ الی ۵ بهمن ۱۴۰۴،
۳. قهرمانی رده‌های پایه اروپا – لیماسول، قبرس - ۱۷ الی ۱۹ بهمن ۱۴۰۴،
۴. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – فجیره، امارات– ۲۳ الی ۲۶ بهمن ۱۴۰۴،
۵. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ) - رم، ایتالیا– ۲۲ الی ۲۴ اسفند ۱۴۰۴،
۶. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – هراره، زیمبابوه – ۷ الی ۹ فروردین
۷. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ) - چین - ۲۱ الی ۲۳ فروردین ۱۴۰۵،
۸. لیگ جهانی کاراته وان سری آ– لاکرونیا، اسپانیا – ۴ الی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵،
۹. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – مانیل، فیلیپین - ۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵،
۱۰. قهرمانی بزرگسالان اروپا – فرانکفورت، آلمان – ۳۰ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۱۴۰۵،
۱۱. قهرمانی بزرگسالان آمریکای جنوبی – ریو دوژانیرو، برزیل – ۷ الی۱۰ خرداد ۱۴۰۵،
۱۲. مسابقلات قهرمانی اقیانوسیه – اوکلند، نیوزیلند – ۸ الی ۱۱ خرداد ۱۴۰۵،
۱۳. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ) – رباط، مراکش – ۲۲ الی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵،
۱۴. قهرمانی دانشجویان جهان – برزیل – ۲۰ الی۲۳ خرداد ۱۴۰۵،
۱۵. قهرمانی مدیترانه – اسکندریه، مصر – ۲۶ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵،
۱۶. قهرمانی آسیا بزرگسالان – بالی، اندونزی – ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵،
۱۷. کمپ جوانان جهان – پورتچ، کرواسی – ۸ الی ۱۰ تیر ۱۴۰۵،
۱۸. لیگ جهانی کاراته وان جوانان - پورتچ، کرواسی – ۱۱ الی۱۴ تیر ۱۴۰۵،
۱۹. لیگ جهانی کاراته وان سری آ – گوادالاخارا، مکزیک – ۲۵ الی ۲۸ تیر ۱۴۰۵،
۲۰. قهرمانی رده‌های پایه آمریکا – (مکان متعاقبا اعلام می‌شود) – ۵ الی ۸ شهریور ۱۴۰۵،
۲۱. بازی‌های مدیترانه – تارانتو، ایتالیا – ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۴۰۵،
۲۲. قهرمانی آفریقا – آنتاناناریوو، ماداگاسکار – ۱۶ الی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵،
۲۳. قهرمانی آسیا رده‌های پایه – امان، اردن – ۱۷ الی ۲۰ شهریور
۲۴. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – گوادالاخارا، مکزیک – ۲۶ الی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵،
۲۵. بازی‌های آسیایی کاراته – ناگویا، ژاپن – ۲۹ شهریور الی ۱ مهر ۱۴۰۵،
۲۶. لیگ جهانی کاراته وان سری آ – سالزبورگ، اتریش، ۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۴۰۵،
۲۷ قهرمانی جهان رده‌های پایه – بیلسکو بیالا، لهستان – ۲۲ الی ۲۶ مهر
۲۸. المپیک جوانان – داکار، سنگال – ۹ الی ۲۲ آبان ۱۴۰۵،
۲۹. قهرمانی کشور‌های مشترک المنافع – گلاسگو، اسکاتلند – ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۴۰۵،
۳۰. جام جهانی کاراته – هانگژو، چین - ۲۹ آبان الی یک آذر ۱۴۰۵،
۳۱. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – ونیز، ایتالیا – ۱۹ الی ۲۲ آذر ۱۴۰۵

برچسب ها: فدراسیون جهانی کاراته ، مسابقات کاراته
خبرهای مرتبط
کاراته کای ایرانی نماینده عربستان را نجات داد
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
درخشش جهانی کاراته ایران؛ ۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
تقویم ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد
آخرین اخبار
تقویم ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی
بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه ایران شدند
پیروزی گیتی پسند و مس سونگون مقابل رقبا
سنگ پرانی از سوی مردم فرهیخته بعید است/ اسم این بازی را نمی‌شود دربی گذاشت
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
ملوان ۲ - ۱ مس رفسنجان/ شاگردان زارع بعد از ۴ بازی رنگ برد را دیدند + فیلم
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
سپاهان ۲ - ۰ فجر سپاسی/ طلایی پوشان به صدر رفتند + فیلم
اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم
فولاد در خانه متوقف شد
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند