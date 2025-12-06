باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نشست خبری گفت: در استان تهران ۲۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب وجود دارد و با افزایش فشار در شبکه، افت فشار نیز ایجاد می‌شود. عمده‌ترین دلیل افت فشار در شبکه، کاهش ۱۶ میلیون مترمکعبی آب در شبکه طی هشت ماه گذشته است که این موضوع ضریب مصرف را کاهش می‌دهد.

او افزود: ما ناگزیر بودیم برای اینکه با منابع محدودی که در اختیار داشتیم، سال گذشته کمترین میزان منابع سطحی را در اختیار داشتیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، قطعا با مشکل قطعی آب در بخش‌های گسترده شهر مواجه می‌شدیم. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، ما ناگزیر به مدیریت مصرف آب در برخی نقاط شهر شدیم که این اقدام باعث شد تا تاریخ گزارش کنونی، ۹۷ میلیون مترمکعب آب در شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر توزیع شود.

اردکانی ادامه داد: این کاهش ۹۷ میلیون مترمکعبی به معنای کاهش منابع سطحی است و حداقل سه ماه پایداری در توزیع آب بهینه در شبکه به ما داده است. با همکاری مردم، توانستیم از خطراتی که در پایان شهریور ماه بخش عمده‌ای از شهر را تهدید می‌کرد، جلوگیری کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان اظهار کرد: در وضعیت فعلی برنامه‌ای برای افزایش میزان ساعت اُفت فشار در شب نداریم.