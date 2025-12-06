مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت: در وضعیت فعلی برنامه‌ای برای افزایش میزان ساعت اُفت فشار در شب نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نشست خبری گفت: در استان تهران ۲۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب وجود دارد و با افزایش فشار در شبکه، افت فشار نیز ایجاد می‌شود. عمده‌ترین دلیل افت فشار در شبکه، کاهش ۱۶ میلیون مترمکعبی آب در شبکه طی هشت ماه گذشته است که این موضوع ضریب مصرف را کاهش می‌دهد.

او افزود: ما ناگزیر بودیم برای اینکه با منابع محدودی که در اختیار داشتیم، سال گذشته کمترین میزان منابع سطحی را در اختیار داشتیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، قطعا با مشکل قطعی آب در بخش‌های گسترده شهر مواجه می‌شدیم. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، ما ناگزیر به مدیریت مصرف آب در برخی نقاط شهر شدیم که این اقدام باعث شد تا تاریخ گزارش کنونی، ۹۷ میلیون مترمکعب آب در شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر توزیع شود.

اردکانی ادامه داد: این کاهش ۹۷ میلیون مترمکعبی به معنای کاهش منابع سطحی است و حداقل سه ماه پایداری در توزیع آب بهینه در شبکه به ما داده است. با همکاری مردم، توانستیم از خطراتی که در پایان شهریور ماه بخش عمده‌ای از شهر را تهدید می‌کرد، جلوگیری کنیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان اظهار کرد: در وضعیت فعلی برنامه‌ای برای افزایش میزان ساعت اُفت فشار در شب نداریم.

 

برچسب ها: خشکسالی ، وزارت نیرو ، قطعی آب ، افت فشار آب
خبرهای مرتبط
رجبی مشهدی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
اردکانی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
تحویل چاه‌های آب شهرداری به صنعت آب کشور بزودی
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
سازگاری با کم‌آبی؛ جیره‌بندی آب یا مدیریت اُفت فشار؟
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آخرین اخبار
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
کدام صرافی معتبر است؟
خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
بانک مشاغل برتر شیراز VIP؛ فرصت دیده شدن کسب و کار‌ها
توسعه اینچه برون، استان گلستان را به دروازه ورودی شرق دریای خزر تبدیل می‌کند
حمل بارهای بین المللی به ۵ میلیون تن رسید/ افزایش ظرفیت ترانزیت کشور به ۱۵ میلیون تن
۹۵ درصد بازار سرمایه تحت حسابرسی جامع حسابداران
اضافه پرداختی دستگاه‌ها براساس عملکرد کارکنان می‌شود + فیلم
چالش‌های پیش روی بازار ایمپلنت دندان در تهران و کرج؛ لزوم تقویت مراکز تخصصی شبانه‌روزی
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
راهنمای خرید و چاپ بگ کاغذی آماده در تعداد کم