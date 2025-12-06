باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معنای تسبیح گفتن موجودات در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه تفسیر سوره جمعه که معنای و تسبیح و گفتن موجودات را تفسیر فرمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراز‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب که سوره مبارکه جمعه را تفسیر و معنای تسبیح و تقدیس خداوند توسط دیگر موجودات را تشریح فرمودند.

