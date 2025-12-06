ابتلای مازندرانی‌ها به آنفلوانزا در حد بحرانی نیست، اما وضعیت خوبی نیز وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوانسیده محدثه حسینی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران با بیان اینکه مازندرانی‌ها همانند سایر نقاط کشور درگیر آنفلوانزا شده‌اند، گفت: مازندران در سه هفته گذشته پیک صعودی ابتلا به این بیماری را پشت سرگذاشته بود.

او افزود: چنانچه نکات بهداشتی رعایت نشود احتمال دارد آنفلوانزا بار دیگر در مازندران صعودی شود.

حسینی با بیان اینکه ابتلای افراد به آنفلوانزا در مازندران بحرانی نیست، اما وضعیت خوبی ندارد، ادامه داد: موارد ابتلا به این بیماری در استان گزارش شده، اما موردی از فوت براثر ابتلا به آنفلوانزا هنوز ثبت نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران گفت: مرگ یک کودک آملی براثر ابتلا به آنفلوانزا گزارش شده است، اما این موضوع تایید قطعی نیست و مساله در دست بررسی است.

حسینی بر رعایت نکات اولیه بهداشتی از سوی مردم تاکید کرد و افزود: تزریق واکسن آنفلوآنزا به افراد پُرخطر، سالمندان و بیماران زمینه‌ای باید در دستور کار قرار بگیرد.

او ادامه داد: افراد بعد از تزریق واکسن ۲ تا سه ماه ایمنی کافی در برابر بیماری خواهند داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران گفت: افراد مسن بالاتر از ۶۵ سال، کودکان، زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی و آسم، دیابت، نارسایی قلبی، بیماران دیالیزی، بیماران تحت شیمی درمانی و افراد با نقص ایمنی سریعتر واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: ویروس آنفلونزا ، واکسن آنفلوانزا
خبرهای مرتبط
واکسن ایرانی آنفلوآنزا در داروخانه‌ها
درمان آنفلوانزا چگونه است؟
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان زیر ذره بین پایش و مراقبت فعال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای طرح نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار شب یلدا
افزایش نگران‌کننده شیوع آنفلوآنزا در مازندران
بسته شدن محور چالوس و آزادراه تهران شمال
ورود مازندران به مرحله خشک‌قرنی
مراجعه بیش از ۵۸ هزار ناوگان سنگین به مراکز معاینه فنی مازندران
کشت ۳۱۹۵ هکتار گندم در شهرستان ساری انجام شد
انتقال آب از سواحل جنوبی به فلات مرکزی و شرق کشور
آخرین اخبار
انتقال آب از سواحل جنوبی به فلات مرکزی و شرق کشور
کشت ۳۱۹۵ هکتار گندم در شهرستان ساری انجام شد
افزایش نگران‌کننده شیوع آنفلوآنزا در مازندران
بسته شدن محور چالوس و آزادراه تهران شمال
مراجعه بیش از ۵۸ هزار ناوگان سنگین به مراکز معاینه فنی مازندران
اجرای طرح نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار شب یلدا
ورود مازندران به مرحله خشک‌قرنی
تأمین گاز پایدار مناطق کوهستانی و سخت‌گذر، اولویت جدی شرکت گاز مازندران
استقبال بابلسری‌ها از دختر طلایی مسابقات جهانی محاسبات ذهنی + فیلم
سه عضو دیگر از عوامل کانال «شکار مزدور» در مازندران دستگیر شدند