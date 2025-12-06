نمایندگان هرمزگان در هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور ساعت ۱۶:۱۵ امروز (۱۵ آذر) تیم فوتبال شناور سازی قشم در استادیوم ورزشی خلیج فارس با تیم نود مس سونگون ورزقان دیدار می‌کند.

اما دیگرنماینده استان تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (۱۵ آذر) مهمان تیم صنعت نفت آبادان است. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه نهم و تیم شناور سازی قشم با ۱۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

برچسب ها: لیگ دسته اول فوتبال کشور ، نمایندگان هرمزگان
