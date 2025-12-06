نشریات معتبر دنیا اقدام فیفا برای اهدای جایزه‌ «صلح» به ترامپ را مورد تمسخر قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهدای جایزه ساختگی فیفا با نام «صلح» به دونالد ترامپ باعث شده تا امروز (شنبه) بسیاری از نشریات معتبر دنیا علیه فیفا موضع‌گیری کنند و نشریه گاردین با تیتر «چاپلوسی بی‌حد» این نهاد فوتبالی را مسخره کرد. جایزه صلح فیفا دقیقا بعد از ناکامی ترامپ از عدم دریافت جایزه صلح نوبل توسط جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا ابداع شد.

مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شب گذشته در سالن جان اف کندی در واشنگتن دی سی برگزار شد. در ابتدای این مراسم اینفانتینو، رئیس فیفا جایزه جدیدی ابداع کرد و او را تقدیم ترامپ کرد و به او گفت: «برایت مدالی آورده‌ایم که گردنت بیندازی و هرجایی دوست داری ببری!».

نشریه تلگراف بریتانیا فیفا را به «تحقیر خود در مقابل ترامپ» متهم کرد و این اقدام را «سیاسی» برای کسب منافع مالی عنوان کرد. شبکه الجزیره هم این جایزه را «فاسدانه» توصیف کرد و نوشت: فیفا با دادن این جایزه به فردی که متهم اصلی همدستی در نسل کشی در فلسطین است در این جنایت با اسرائیل همدست شده است.

چاپلوسی جیانی اینفانتینو از ترامپ تازگی ندارد، چون پیش از این حتی از خط قرمز فیفا در «بی‌طرفی سیاسی» عبور کرد و برای خوش خدمتی به ترامپ در جلسه سیاسی موسوم به صلح غزه در شرم الشیخ حضور پیدا کرد تا به سیاسی‌کارترین رئیس تاریخ فیفا شناخته شود.

اینفانتینو در دفاع از این جایزه ساختگی خود می‌گوید که ترامپ با تلاش‌هایش برای آتش‌بس در غزه و وحدت جهانی، شایسته این افتخار است، اما کریگ موخیبر، مقام سابق سازمان ملل می‌گوید که اینفانتینو و همدستانش دو سال در نسل‌کشی فلسطین هم‌دست بودند، حالا یک جایزه صلح جدید ساختند و این شرم‌آور است.

سپ بلاتر، رئیس سابق فیفا با زیرسوال رفتن فلسفه فوتبال با این جایزه ساختگی می‌گوید که فوتبال نباید جایزه صلح بدهد. یک روز ما باید جایزه صلح بگیریم، چون برای صلح کار می‌کنیم.

منبع: فارس