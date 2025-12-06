باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد در سفر به شهرستان سپیدان و در نشست مشترک با فرماندار شهرستان، با اشاره به جایگاه صنعتی شهرستان سپیدان اظهار داشت: در حال حاضر سه شهرک صنعتی دولتی و دو شهرک صنعتی غیردولتی فراسان و کامپوزیت سازه ماندگار در این شهرستان فعال هستند که بستر مناسبی برای استقرار واحد‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند.

او افزود: تاکنون ۱۲۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی دولتی سپیدان منعقد شده و ۵۵واحد صنعتی در شهرک‌های همایجان، سپیدان ۳ و ناحیه صنعتی شهید جاویدی به بهره‌برداری رسیده‌اند که زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۰۰۰ نفر را فراهم کرده است

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به ظرفیت واحد‌های تولیدی شاخص در سپیدان گفت: در شهرک‌های صنعتی سپیدان، واحد‌های صنعتی شاخصی مستقر و مشغول فعالیت هستند و استقرار صنایع تبدیلی متناسب با مزیت‌های نسبی شهرستان، بستر مناسبی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

برنهاد با اشاره به جایگاه ویژه شهرک صنعتی همایجان افزود:شهرک صنعتی همایجان سپیدان به دلیل برخورداری از مزیت طبیعی منابع آب با کیفیت، میزبان واحد‌های متعدد صنایع آب معدنی است و به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید آب معدنی در استان و کشور شناخته می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: با توجه به تکمیل ظرفیت واگذاری در بخش زیادی از اراضی صنعتی در شهرک صنعتی همایجان و ناحیه صنعتی شهید جاویدی و محدود بودن ظرفیت باقیمانده در شهرک صنعتی سپیدان ۳، ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید در این شهرستان از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار است و امکان‌سنجی ایجاد یک ناحیه صنعتی جدید در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین با قدردانی از همکاری نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا و فرمانداری سپیدان اظهار داشت: تعامل و همراهی وهم افزایی در رفع موانع تولید و تسهیل اجرای طرح‌های صنعتی، نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به روند توسعه صنعتی شهرستان داشته و این هم‌افزایی قطعاً زمینه تحقق اهداف بزرگ‌تر در حوزه تولید و اشتغال را فراهم خواهد کرد.

برنهاد با بیان اینکه در بخش تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی سپیدان ۳ طرح تکمیل شبکه داخلی برق به پایان رسیده است گفت:طرح زیرسازی و آسفالت بخشی از شهرک صنعتی نیز با انتخاب پیمانکار آغاز شده است.

در این نشست، علی علیزاده فرماندار شهرستان سپیدان نیز با تأکید بر ضرورت همگرایی دستگاه‌ها گفت: توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار تنها با هماهنگی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی در کنار شرکت شهرک‌های صنعتی فارس امکان‌پذیر است و فرمانداری سپیدان با تمام ظرفیت از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و در مسیر رفع موانع تولید و تسهیل فرآیند‌های اداری همراه واحد‌های صنعتی خواهد بود.

او افزود: رفع موانع تولید یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و با تداوم تعامل و انسجام میان دستگاه‌ها، شاهد تحرک بیشتر در بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی و تقویت اشتغال در شهرستان سپیدان خواهیم بود.

در این سفر، عباس برنهاد از شهرک‌های صنعتی همایجان، سپیدان ۳ و ناحیه صنعتی شهید جاویدی بازدید کرد و ضمن بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌ها و مسائل موجود، دستورات لازم برای پیگیری مشکلات و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی صادر شد.

منبع: شهرک صنعتی فارس