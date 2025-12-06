نمایندگان ایران در روز پایانی رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان کار خود را با شکست رقبا آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آغاز رقابت‌های روز پایانی تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی پایتخت کنیا، هر ۳ نماینده ایران کار خود را با برتری مقابل رقبا آغاز کردند.

در وزن ۴۶- کیلوگرم، ساینا کریمی در دور نخست برابر کوین ایراتوزی از رواندا در ۲ راند و با نتایج ۱۵ بر ۳ و ۱۴ بر صفر به برتری رسید.

در وزن ۶۸- کیلوگرم مردان، متین رضایی در دور نخست مقابل خمانی از مراکش با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دومین مبارزه نیز مقابل حریف خود از بلاروس در ۲ راند و با نتایج ۹ بر یک و ۶ بر ۲ به برتری رسید.

در وزن ۸۷- کیلوگرم، محمد علیزاده در دور نخست مقابل رادوکوویچ از صربستان در ۲ راند و با نتایج ۱۴ بر ۳ و ۹ بر ۶ به برتری رسید.

