باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمزه رستمپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته با اشاره به عمق همکاری با دستگاه های مختلف تأکید کرد که رویکرد سازمان شیلات دیگر صرفاً تولید ماهی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد.
رئیس سازمان شیلات اظهار داشت: بنیاد برکت تاکنون برای تولید و اجرای بیش از هزار طرح در حوزه شیلات سرمایهگذاری کرده که تضمینکننده ۲۰ هزار فرصت شغلی است.
رستمپور با بیان اینکه شیلات دارای پروژههای کلان در حاشیه دریا و خشکی است، تأکید کرد که سازمان از پروژههای خُرد غفلت نکرده است: «ما از این ظرفیت خالی که در پروژههای خُرد، بهویژه در روستاها، وجود دارد استقبال میکنیم.»
وی چهار هدف اصلی این همکاری با بنیاد برکت را تشریح کرد:تثبیت روستاها و جلوگیری از مهاجرت معکوس،افزایش تولیدات روستایی،تضمین امنیت غذایی.
معاون وزیر با اشاره به افتتاح پروژههایی در نقطه صفر مرزی، از رویکرد علمی بنیاد برکت و استفاده از نیروهای توانمند، مانند پروژههای مربوط به آرتمیا که در سطح جهانی حرفی برای گفتن دارند، تقدیر کرد. او این سرمایهگذاری را مستقیماً در راستای تأمین معیشت مردم دانست که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.
توسعه دریا محور و ارزش افزوده جانبی
رئیس سازمان شیلات به ظرفیت ایجاد ارزش افزوده در کنار مشاغل موجود اشاره کرد و گفت: «احتمال دارد بسیاری از فعالان، مشاغل دیگری داشته باشند؛ اما در کنار آن میتوانند از استخرهای پرورش ماهی برای تولید ارزش افزوده بهره ببرند.»
وی با اشاره به روستاهای صددرصد شیلاتی در جنوب کشور، تأکید کرد که سازمان برنامهریزی میکند تا در روستاهایی که ۳۰ درصد از جمعیت آنها شغل آزاد دارند، با همکاری دستگاههای مختلف این سهم بیکاری را پوشش داده و شغل ایجاد کند.
رستمپور سیاست توسعه دریا محور را راهبرد اصلی سازمان دانست و افزود: زیبا نیست که سواحل ما افرادی باشند که شغل نداشته باشند و مهاجرت کنند. سیاست ما این است که افراد را به سمت دریا ببریم و توسعه دریا محور را جایگزین توسعه خشکی نماییم.
در ادامه هم مرتضی نیازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با شیلات در نهمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته اظهار داشت: در این نمایشگاه، تفاهمنامهای امضا شد که بر اساس آن، طی سه سال آینده، ۴۰۰۰ طرح دیگر در حوزه آبزیپروری مورد حمایت قرار خواهند گرفت تا کسبوکارهای فعال در این حوزه توسعه یابند.
وی میانگین حمایت از هر طرح را حدود یک میلیارد تومان تسهیلات اعلام کرد و مهمترین خروجی این طرحها را اشتغالزایی دانست:۱۸۴ طرحی که تاکنون اجرا شدهاند، نزدیک به ۱۷۶۴ شغل مستقیم ایجاد کردهاند. پیشبینی ما این است که با اجرای این ۴۰۰۰ طرح که مقیاس آنها کمی بزرگتر در نظر گرفته میشود، بتوانیم از نزدیک به ۷۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم حمایت کنیم؛ فرصتهایی که یا پایدار شدهاند، یا ایجاد شدهاند یا در حال توسعه هستند.
نیازی با تأکید بر رویکرد بنیاد برکت مبنی بر استفاده از مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، به ظرفیت بزرگ آبزیپروری در سواحل و مناطق داخلی اشاره کرد و گفت: «بنیاد برکت از حدود سه سال پیش، با محوریت تعریف زنجیره ارزشی در حوزه آبزیپروری و شیلات، حمایت از طرحهای این حوزه را آغاز کرده است.»
دستاوردهای گذشته و سرمایهگذاری ۱۸۰۰ میلیاردی
معاون اشتغال بنیاد برکت به آمار پروژههای گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: «از سال گذشته تا کنون، توانستیم از ۸۴ طرح شیلاتی حمایت کنیم که در مجموع نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در پی داشته است. این سرمایهگذاری شامل حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان آورده مردمی و نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی است که توسط بنیاد برکت پرداخت شده است.»
وی هدف اصلی را پرداختن به موضوعات با نگاه زنجیرهای و اقتصاد دریا محور عنوان کرد و همکاری مؤثر با سازمان شیلات و تشکلهای صیادی را در اجرای موفقیتآمیز این طرحها مؤثر دانست.
افق جدید: ۴۰۰۰ طرح و طرح «هر روستا یک محصول ویژه»
معاون بنیاد برکت همچنین بر اجرای طرح «هر روستا یک محصول ویژه» در حوزه آبزیپروری در سه سال آینده تأکید کرد: «روستاهای ساحلی که ظرفیت لازم را دارند، بسیج خواهند شد تا این ظرفیت را به کار گیرند و اغلب مردم آن روستا در این کسبوکار مشغول شوند. در این راستا، سازمان شیلات نیز متعهد شده است خدمات تخصصی لازم را در این روستاهای ویژه ارائه دهد.»
تمرکز بر استانهای جنوبی و نحوه ثبت درخواستها
نیازی تأکید کرد که با توجه به مزیت نسبی، فعالیتها در استانهای ساحلی، بهویژه استانهای جنوبی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان (منطقه گوادر و چابهار)، متمرکزتر بوده است.
وی در خصوص چگونگی حمایت از متقاضیان جدید توضیح داد: «کسانی که فعالیت دارند یا قصد فعالیت در این حوزه را دارند، میتوانند با بنیاد برکت یا مرکز کارآفرینی ما ارتباط گرفته و از طریق تماس با سرشماره ۸۹۰۰، درخواست خود را ثبت کنند. هرچه درخواستها دقیقتر و مبتنی بر یک کسبوکار مشخص باشد، ما میتوانیم ترتیب اثر بهتری داشته باشیم.»