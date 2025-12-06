باشگاه خبرنگاران جوان - در رده سنی زیر ۱۹ سال مسابقات بین‌المللی و تخصصی اختراعات سئول ۲۰۲۵ تیمی متشکل از رونیکا محمدشاهی، دیانا سلیمان‌پور، امیرعلی عباسی، علیرضا زارع، سید محمدطا‌ها هاشمی‌فر و سهیل نامور بهی از شیراز نشان طلا را به دست آوردند.

در رده سنی زیر ۱۴ سال هم تیمی شامل روشا حسین‌زاده، دلسا صادقی، آلما زارع و متین کشت‌کار، نشان برنز را به دست آورد.

همچنین سجاد اکبرپور استاد راهنما تیم دانش آموزی ایران در بخش دانشجویی با ارائه طرحی فناورانه در زمینه هوش مصنوعی نشان طلا این دوره از مسابقات را به دست آورد.

مسابقات بین‌المللی و تخصصی اختراعات سئول ۲۰۲۵ با حضور بیش از ۵۰۰ تیم از حدود ۳۰ کشور جهان در سه روز رقابت فشرده در شهر سئول، کره جنوبی برگزار شد.

این رویداد معتبر جهانی همه ساله زیر نظر و حمایت مستقیم انجمن توسعه اختراع و فناوری کره جنوبی (KIPA) و با پشتیبانی رسمی اداره ثبت اختراعات کره (KIPO)، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) فدراسیون جهانی مخترعین (IFIA) و دیگر سازمان‌های علمی، تحقیقاتی و وزارتخانه‌های علوم و آموزش کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.

منبع: آموزش و پرورش فارس