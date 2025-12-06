کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ورود سامانه بارشی نسبتا قوی از فردا به جو استان گفت: فعالیت این سامانه موجب بارش باران در اکثر شهر‌های استان و بارش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی نریمان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد از سوی  اداره کل هواشناسی برای مواجهه با شرایط جوی گفت: فعالیت سامانه بارشی همچنین موجب غرش آذرخش، بروز پدیده مه و کاهش دید افقی می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه از نظر دمایی تغییرات خاصی ایجاد نمی‌کند اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا روز پنجشنبه در استان ادامه خواهد داشت و موجب ناپایداری جوی می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: بارش باران و برف موجب اختلال در تردد‌های جاده‌ای، لغزندگی و احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی می‌شود.

نریمان، از رانندگان و مسافران خواست از سفر‌های غیرضروری به ویژه به مناطق کوهستانی و گردنه‌ها برف گیر خودداری کرده و از مردم، روستاییان و عشایر نیز خواست از قرارگرفتن در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت این سامانه موجب وزش باد ملایم تا شدید در استان می‌شود یادآور شد: این وضعیت از میزان غلظت آلاینده جوی در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان به ویژه تبریز می‌کاهد.

منبع:ایرنا

برچسب ها: سامانه بارشی ، اداره هواشناسی
خبرهای مرتبط
نفوذ سامانه بارشی به آذربایجان شرقی
تشدید فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی
هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز نظارت میدانی بر سرشماری حیات‌وحش در آذربایجان شرقی
قهرمانی تیم آذرپیام در لیگ فوتبال مراغه
آخرین اخبار
آغاز نظارت میدانی بر سرشماری حیات‌وحش در آذربایجان شرقی
قهرمانی تیم آذرپیام در لیگ فوتبال مراغه
ضرورت پیگیری مستمر دستگاه‌های متولی در آزادسازی مسیل رودخانه‌ها وساخت و ساز‌های غیرمجاز
کاهش منابع آبی و ضرورت مدیریت مصرف
برای اولین بار کشت محصولات زراعی آبی در هشترود با دستگاهی به نام تراسیم
سهم ۹۷ درصدی مالیات از درآمد‌های آذربایجان شرقی