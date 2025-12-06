باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی نریمان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد از سوی اداره کل هواشناسی برای مواجهه با شرایط جوی گفت: فعالیت سامانه بارشی همچنین موجب غرش آذرخش، بروز پدیده مه و کاهش دید افقی میشود.
وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه از نظر دمایی تغییرات خاصی ایجاد نمیکند اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا روز پنجشنبه در استان ادامه خواهد داشت و موجب ناپایداری جوی میشود.
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: بارش باران و برف موجب اختلال در ترددهای جادهای، لغزندگی و احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی میشود.
نریمان، از رانندگان و مسافران خواست از سفرهای غیرضروری به ویژه به مناطق کوهستانی و گردنهها برف گیر خودداری کرده و از مردم، روستاییان و عشایر نیز خواست از قرارگرفتن در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها پرهیز کنند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این سامانه موجب وزش باد ملایم تا شدید در استان میشود یادآور شد: این وضعیت از میزان غلظت آلاینده جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی استان به ویژه تبریز میکاهد.
منبع:ایرنا