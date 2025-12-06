رئیس اورژانس ۱۱۵ قم از واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محدوده بعد از زیرگذر حضرت خدیجه (س) به سمت مرجعیت خبر داد و گفت: این حادثه یک دختر چهار ساله را به کام مرگ کشاند و هفت نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر باقری،رئیس اورژانس ۱۱۵ قم گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محدوده بعد از زیرگذر حضرت خدیجه (س) به سمت مرجعیت در ساعت ۱۹ دقیقه بامداد امروز به سامانه ۱۱۵ اطلاع داده شد و بلافاصله چهار کد عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه یک کودک چهار ساله دختر جان خود را از دست داد و هفت نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم، تیم‌های عملیاتی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.

باقری با اشاره به خطرات واژگونی خودرو در محور‌های درون‌شهری و برون‌شهری خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از چنین حوادث تلخی است.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

