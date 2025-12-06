رئیس سازمان اورژانس استان تهران از ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت اورژانس در پایتخت طی هفته‌ای که گذشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس استان تهران  گفت: در هفته گذشته از ۷ تا ۱۴ آذرماه، بیش از ۵۰ هزار و ۱۷۷ تماس با مرکز ۱۱۵ برقرار شد که متاسفانه ۷۷۶ نفر از آنها مزاحم بودند.

وی افزود: در پی این تماس ها، ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت به ثبت رسید و ۱۱ هزار و ۴۹۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶ هزار و ۷۹ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۲۱۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۶.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۱۳۳۷ مورد (۸۳.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

توکلی گفت که اورژانس هوایی در این هفته ۵ سورتی پرواز داشته است که در پی آن سه نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

منبع: اورژانس تهران

برچسب ها: اورژانس تهران ، اورژانس هوایی
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
۲ هزار آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور می‌شود
بیش از ۲۰۰ هزار نفر در ۱۰ روز اول آذرماه به اورژانس ۱۱۵ مراجعه کردند
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
علم و جوانی دانشجویان موجب پیشرفت کشور است
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
دانشجویان برای حل مسائل کشور نسخه ارائه دهند
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
آیا شهاب‌سنگ‌ها حیات اولیه را به زمین آوردند؟
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش معنا ندارد
علم و جوانی دانشجویان موجب پیشرفت کشور است
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب
افزایش غیرمعمول روشنایی دنباله‌دار 3I/ATLAS نشانه چیست؟!
اولین نقشه سه‌بعدی از تمام ساختمان‌های جهان ساخته شد
کلید داشتن خواب عمیق چیست؟
کاهش ذخایر خونی به حدود ۵ روز در روزهای هوای آلوده
یک شبیه‌سازی عجیب، اسرار سیاه‌چاله‌ها را فاش کرد
رویکردی جدید برای درمان یکی از خطرناک‌ترین تومور‌های مغزی