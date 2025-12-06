باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته از ۷ تا ۱۴ آذرماه، بیش از ۵۰ هزار و ۱۷۷ تماس با مرکز ۱۱۵ برقرار شد که متاسفانه ۷۷۶ نفر از آنها مزاحم بودند.

وی افزود: در پی این تماس ها، ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت به ثبت رسید و ۱۱ هزار و ۴۹۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶ هزار و ۷۹ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۲۱۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۶.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۱۳۳۷ مورد (۸۳.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

توکلی گفت که اورژانس هوایی در این هفته ۵ سورتی پرواز داشته است که در پی آن سه نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

منبع: اورژانس تهران