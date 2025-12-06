نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از تامین آب شرب شهر قره آغاج از سد سهند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - فرامرز شهسواری با بیان اینکه ظرفیت مخزن سد سهند ۱۶۰ میلیون متر مکعب است و ۱۰ میلیون متر مکعب آن حق آبه برای شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان چاراویماق است گفت: متاسفانه این حق آبه چندین سال است که اجرا نشده و مقرر شده آب شرب شهر قره‌آغاج از این سهم و سد سهند تامین شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: آبرسانی به ۸۲ روستای شهرستان هشترود و آب شرب خود شهر هشترود، آب شرب شهر بستان آباد و شهرک‌های صنعتی این شهرستان، آب شرب شهر تیکمه داش و روستا‌های در مسیر شهرستان چاراویماق نیز از سد کلقان تامین خواهد شد.

شهسواری گفت: بر اساس طرح مصوب اولیه پایاب سد سهند هشترود باید ۱۳،۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی هشترود را در ۵ فاز تحت پوشش شبکه آبیاری قرار می‌داد.

وی با انتقاد از کاهش تعهدات در اجرای این طرح افزود: با این حال در یک روند غیرقابل قبول این عدد ابتدا به ۱۰،۵۰۰ هکتار کاهش یافت موضوعی که نه تنها با اهداف اولیه طرح در تضاد بود، بلکه موجب بروز نارضایتی شدید کشاورزان و بهره‌برداران محلی شد.

وی گفت:اما باز به این مقدار اکتفا نشد و چندین سال پیش این میزان به ۷،۵۰۰ هکتار کاهش یافت.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیر مسئله کاهش حق آبه پایاب از وزیر نیرو هستیم و امیدواریم پس از دستور وزیر نیرو و پیگیری‌های صورت گرفته این رقم به رقم اولیه خود برگردد.