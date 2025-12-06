توزیع شیر رایگان از امروز در بین حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز مدارس ابتدایی دولتی استان قم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیین نمادین زنگ شیر صبح امروز با حضور محمدی سعید مدیر کل آموزش و پرورش، اسکندری پور معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع، صادق خانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و جمعی از مسئولین در دبستان شاهد مریم ناحیه ۱ قم برگزار شد.

بر اساس این گزارش، برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدائی دولتی با هدف پیشگیری از سوءتغذیه و ارتقای سطح سلامت دانش آموزان، ترویج فرهنگ مصرف شیر و تأمین میان‌وعده غذایی مناسب برای دانش آموزان از امروز در بین حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز مدارس ابتدایی دولتی استان آغاز شد.

منبع:آموزش و پرورش استان قم 

