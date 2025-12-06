باشگاه خبرنگاران جوان ؛اداره‌کل انتقال خون هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای از کاهش چشمگیر ذخایر خونی استان خبر داد و اعلام کرد به دلیل کم شدن مراجعات داوطلبان اهدای خون در روزهای اخیر، به‌ویژه هم‌زمان با افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزای فصلی، مراکز انتقال خون در نیاز ضروری به تمامی گروه‌های خونی قرار دارند.

در این اطلاعیه از اهداکنندگان واجد شرایط—در بازه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال—درخواست شده است برای یاری‌رسانی به بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی، در اولین فرصت به نزدیک‌ترین مرکز انتقال خون مراجعه کنند.

همچنین تأکید شده است افرادی که به بیماری‌های ویروسی یا آنفلوآنزا مبتلا شده‌اند، تنها پس از بهبودی کامل و برطرف شدن علائم مجاز به اهدای خون هستند.

آدرس و ساعات فعالیت مراکز انتقال خون هرمزگان

بندرعباس

بلوار شهید بهشتی، روبه‌روی آموزش و پرورش ناحیه ۲

۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

بندرلنگه

بلوار طالقانی، جنب بانک ملی مرکزی

۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

میناب

خیابان امام خمینی (ره)

۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

قشم

خیابان فرمانداری، روبه‌روی فرمانداری

۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل انتقال خون هرمزگان