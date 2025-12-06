باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - حسین عابدینی بازیگر درباره فعالیت‌های اخیر خود در سینما تلویزیون گفت: درحال حاضر پینشهاد دو الی سه کار دارم،دو فیلم سینمایی و یک سریال که درحال مطالعه متن فیلمنامه هستم تا در نهایت تصمیم نهایی را بگیرم.

وی ادامه داد: از میان کارهایم فیلم سینمایی " او نمی‌خوابد" به کارگردانی رضا جمالی آماده نمایش است. البته یک سریال به نام "دروازه شیطان" هم دارم که بنا است از شبکه یک یا دو پخش شود. دروازه شیطان حال حاضر مراحل تدوین خود را سپری می‌کند تا در نهایت در رسانه ملی نمایش داده شود.

عابدینی در توضیحاتی کوتاه درباره فیلم سینمایی " او نمی‌خوابد" گفت: اجازه ندارم توضیحات زیادی درباره فیلم بدهم، اما در خلاصه‌ای می‌توانم بگویم، این اثر داستان پیرمردی در دهه شصت را روایت می‌کند که در روستایی دور افتاده در اردبیل روایت می‌شود. در ایام جنگ اتفاقاتی رخ می دهد که منجر می‌شود این پیرمرد دیگر نتواند خواب را تجربه کند و همیشه بیدار است. این نخوابیدن باعث می‌شود که پیرمرد در طول شبانه روز به هم‌نوعان و روستای خود کمک می‌کند. در واقع یک کار هنری، ویژه و خاص است‌.

وی تاکید کرد: معتقدم سینمایی‌های رضا جمالی خاص و هنری هستند. مطمئنم ایشان در فستیوال‌های داخلی و خارجی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. "او نمی‌خوابد" ریتم نرم و لطیف دارد و مخاطبان داخلی و خارجی را جذب می‌کند و به دل خیلی از مخاطبان خواهد نشست.

وی در سخنانی با گله‌مندی از وزارت ارشاد، سازمان سینمایی و خانه سینما بیان کرد: درد و دل بسیار است؛ اما متاسفانه چیزی تغییر نمی‌کند. دوسال گذشته هم مطرح کردم ولی تغییری ایجاد نشد. متاسفانه سینما و رسانه ما به سمت و سوی خوشایندی نمی‌رود و در شان سینما، هنرمندان و تلویزیون ما نیست. متاسفانه نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داده است و باید این را دوستان وزارت ارشاد، سازمان سینمایی و خانه سینما پاسخ دهند که بازیگران، نویسندگان و کارگردان‌های درجه یک هنری داریم اما چرا نمی‌توانند کار کنند و خانه نشین شده‌اند؟ این موضوع یک درد است. وزارت ارشاد باید پای کار باشد و از این ظرفیت هنرمندان استفاده کند‌، کدروت‌‌ها کنار گذاشته شود‌.

حسین عابدینی در پایان سخنانش تاکید کرد: بنده حسین عابدینی با سی سال سابقه بازیگری، سه جایزه داخلی و سه جایزه خارجی معتبر چرا باید در سال یک یا نهایتا دو فیلم بازی کنم؟ دوستانی هستند که ایراد به کارشان نیست، سن‌آن‌ها کمتر از ما است و باید روزی جای ما را پر کنند، امروز فعال هستند و باید کار کنند. اما چرا ما حال حاضر باید کم کار باشیم؟ مهم‌ترین مسئله خانه نشینی هنرمندان ما است. خیلی اوقات در اخبار ناگهان می‌شنویم یک بازیگر یا هنرمند ایست قلبی کرد؛ خب این ایست قلبی از بیکاری است. چرا وقتی این عزیزان زنده‌اند قدردان آن‌ها نیستند. هنرمندان پیشکسوت سرمایه های هنری این مملکت هستند، این افراد به آسانی به این درجه هنری نرسیدند و عمر و جوانی خود را پای این کار گذاشتند. لذا باید سینما، تلویزیون و دیگر رسانه‌ها از این هنرمندان استفاده کنند‌.