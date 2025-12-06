باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهرداد کیانی با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر کرج به تاکسی‌های برقی گفت: کرج به عنوان نخستین شهر کشور در این زمینه پیشگام بوده و از طریق وزارت کشور به عنوان مرجع معرفی کننده برای خرید این تاکسی‌های برقی قرارداد بست.

وی افزود: یکی از اتحادیه‌های وزارت کشور طی یک نامه رسمی درخواست کرد اگر شهر کرج ظرفیت و آمادگی استفاده از این تاکسی‌ها را دارد، اعلام کند. ما نیز اولین شهری در کشور ‌بودیم که اعلام آمادگی کردیم و قرارداد منعقد شد.

شهردار کرج با اشاره به آغاز خدمات‌دهی این ناوگان گفت: ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی با معرفی وزارت کشور خریداری شده و هم‌اکنون در حال ارائه سرویس به شهروندان در سطح شهر کرج هستند.