باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهرداد کیانی با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر کرج به تاکسیهای برقی گفت: کرج به عنوان نخستین شهر کشور در این زمینه پیشگام بوده و از طریق وزارت کشور به عنوان مرجع معرفی کننده برای خرید این تاکسیهای برقی قرارداد بست.
وی افزود: یکی از اتحادیههای وزارت کشور طی یک نامه رسمی درخواست کرد اگر شهر کرج ظرفیت و آمادگی استفاده از این تاکسیها را دارد، اعلام کند. ما نیز اولین شهری در کشور بودیم که اعلام آمادگی کردیم و قرارداد منعقد شد.
شهردار کرج با اشاره به آغاز خدماتدهی این ناوگان گفت: ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی با معرفی وزارت کشور خریداری شده و هماکنون در حال ارائه سرویس به شهروندان در سطح شهر کرج هستند.