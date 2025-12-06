باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، گفت: در دنیای غرب تحت عناوین حمایت از زن، در واقع زن به ابزاری برای لذتجویی تبدیل شده و در اوج بردگی قرار دارد.
وی با اشاره به الگوهای برجسته زن مسلمان افزود: جامعه اسلامی از سرمایههای گستردهای در حوزه الگوهای زن برخوردار است؛ زنانی همچون حضرت خدیجه کبری(س)، حضرت فاطمه زهرا(س)، حضرت زینب کبری(س) و دیگر بانوانی که قرآن کریم از آنها به نیکی یاد کرده و الگو معرفی کردهاست.
رئیس جامعه مدرسین خاطرنشان کرد: ما در معرفی این داشتهها کوتاهی کردهایم و نتوانستهایم ظرفیتهای موجود را بهدرستی به نسل امروز منتقل کنیم.
تاکید بر جهاد فرهنگی و نقش بانوان در خط مقدم
حسینی بوشهری با اشاره به تهاجم فرهنگی گسترده علیه جامعه اسلامی بیان کرد: اگرچه جنگ تسلیحاتی در دنیا ادامه دارد، اما جنگ مهمتری نیز علیه ما در حال وقوع است و آن تلاش برای گرفتن عفت از جامعه اسلامی، بهویژه از زنان ایرانی است؛ چراکه ایران پس از انقلاب اسلامی به قطب اصلی مقابله با استعمارگران و قدرتهای سلطهگر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: دشمنان جنگ نظامی را متوقف کردهاند تا از درون کشور ندایی بشنوند و شرایط به سمت مطلوب آنان تغییر کند. اکنون نیز اقدامات نگرانکنندهای در این راستا آغاز شده است.
وی با تأکید بر نقش محوری زنان گفت: این شما بانوان هستید که باید در میدان مقابله با اقدامات ضدفرهنگی پیشگام باشید و ما نیز در رفع موانع همراه شما خواهیم بود.
الگوی سوم زن مبتنی بر منطق اسلام است
رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر نیز در ابتدای این دیدار، گزارشی از اقدامات صورتگرفته ارائه داد و گفت: امسال شیوهنامهای مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الگوی زن مسلمان ایرانی تدوین شدهاست تا گفتمان جدیدی در این حوزه پایهگذاری شود.
ریحانه سلامی، الگوی سوم زن مسلمان را الگویی مبتنی بر منطق اسلام ناب دانست و افزود: این الگو نه از مدل غربی که زن را ابزار میبیند پیروی میکند و نه از الگویی که زن را منزوی میکند، بلکه الگویی جامع برای زن مسلمان ایرانی است.
وی ادامه داد: هدف ما ارتقای روایت زن ایرانی از یک مفهوم سطحی به راهبردی ملی برای پیشرفت و تمدنسازی کشور است.
وی همچنین ولادت حضرت زهرا(س) را فرصتی ارزشمند برای معرفی منطق اسلام و زن تراز اسلامی به جهان دانست.
منبع:روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم