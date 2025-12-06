رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره بر نقش‌آفرینی بانوان و قرارگیری در خط مقدم مقابله با اقدامات ضدفرهنگی دشمن، نگاه ابزاری غرب به زن را یکی از جلوه‌های جنگ فرهنگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، گفت: در دنیای غرب تحت عناوین حمایت از زن، در واقع زن به ابزاری برای لذت‌جویی تبدیل شده و در اوج بردگی قرار دارد.

وی با اشاره به الگوهای برجسته زن مسلمان افزود: جامعه اسلامی از سرمایه‌های گسترده‌ای در حوزه الگوهای زن برخوردار است؛ زنانی همچون حضرت خدیجه کبری(س)، حضرت فاطمه زهرا(س)، حضرت زینب کبری(س) و دیگر بانوانی که قرآن کریم از آن‌ها به نیکی یاد کرده و الگو معرفی کرده‌است.

رئیس جامعه مدرسین خاطرنشان کرد: ما در معرفی این داشته‌ها کوتاهی کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های موجود را به‌درستی به نسل امروز منتقل کنیم.

تاکید بر جهاد فرهنگی و نقش بانوان در خط مقدم

حسینی بوشهری با اشاره به تهاجم فرهنگی گسترده علیه جامعه اسلامی بیان کرد: اگرچه جنگ تسلیحاتی در دنیا ادامه دارد، اما جنگ مهم‌تری نیز علیه ما در حال وقوع است و آن تلاش برای گرفتن عفت از جامعه اسلامی، به‌ویژه از زنان ایرانی است؛ چراکه ایران پس از انقلاب اسلامی به قطب اصلی مقابله با استعمارگران و قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: دشمنان جنگ نظامی را متوقف کرده‌اند تا از درون کشور ندایی بشنوند و شرایط به سمت مطلوب آنان تغییر کند. اکنون نیز اقدامات نگران‌کننده‌ای در این راستا آغاز شده است.

وی با تأکید بر نقش محوری زنان گفت: این شما بانوان هستید که باید در میدان مقابله با اقدامات ضدفرهنگی پیشگام باشید و ما نیز در رفع موانع همراه شما خواهیم بود.

الگوی سوم زن مبتنی بر منطق اسلام است

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر نیز در ابتدای این دیدار، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته ارائه داد و گفت: امسال شیوه‌نامه‌ای مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الگوی زن مسلمان ایرانی تدوین شده‌است تا گفتمان جدیدی در این حوزه پایه‌گذاری شود.

ریحانه سلامی، الگوی سوم زن مسلمان را الگویی مبتنی بر منطق اسلام ناب دانست و افزود: این الگو نه از مدل غربی که زن را ابزار می‌بیند پیروی می‌کند و نه از الگویی که زن را منزوی می‌کند، بلکه الگویی جامع برای زن مسلمان ایرانی است.

وی ادامه داد: هدف ما ارتقای روایت زن ایرانی از یک مفهوم سطحی به راهبردی ملی برای پیشرفت و تمدن‌سازی کشور است.

وی همچنین ولادت حضرت زهرا(س) را فرصتی ارزشمند برای معرفی منطق اسلام و زن تراز اسلامی به جهان دانست.

منبع:روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

برچسب ها: جامعه مدرسین ، زن و خانواده
خبرهای مرتبط
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
عزت ایران اسلامی ثمره فداکاری مادران شهداست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پینگ‌پنگ‌باز قمی به رقابت‌های بین المللی عربستان اعزام شد
زنگ شیر در مدارس قم نواخته شد
بانوان در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی قرار دارند
مرگ تلخ دختر چهار ساله و هفت مصدوم در پی واژگونی ساینا در قم
آخرین اخبار
بانوان در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی قرار دارند
پینگ‌پنگ‌باز قمی به رقابت‌های بین المللی عربستان اعزام شد
زنگ شیر در مدارس قم نواخته شد
مرگ تلخ دختر چهار ساله و هفت مصدوم در پی واژگونی ساینا در قم
پایان رقابت‌های میانداری و هنر مرشدی کشور به میزبانی قم
اجرای طرح آزمایشی نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در قم
طلای قهرمانِ قهرمانان برای دختر تکواندوی قم
ملت ایران با فرهنگ دفاع مقدس سد محکمی برابر جنگ شناختی دشمن است
۹ مدال رنگارنگ کشوری رهاورد بانوان ووشوکار قمی
تداوم آلودگی هوای قم تا روز دوشنبه
گرانی‌ زیبنده نظام اسلامی نیست
خط سریع‌السیر پردیسان – حرم مطهر در قم راه‌اندازی شد
سکونتگاه غیررسمی اسماعیل‌آباد قم؛ قربانی قوانین و سرمای بی‌رحم