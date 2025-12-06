باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ منوچهر نصیری روز شنبه در گفت وگویی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی مقام قضایی، از یک انبار در شهرک صنعتی بازدید کردند که در جریان این عملیات، یک‌هزار و ۳۷۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکارشده کشف شد.

وی افزود: صاحب این انبار به دلیل نداشتن مجوزهای لازم و نگهداری کالای اساسی خارج از شبکه رسمی، به مرجع قضایی معرفی شده‌است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد.

نصیری با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در مقابله با احتکار، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از نگهداری غیرقانونی کالاهای اساسی توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود.

منبع:پلیس قم