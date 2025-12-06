جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف یک انبار احتکار روغن خوراکی در یکی از شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ منوچهر نصیری روز شنبه در گفت وگویی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی مقام قضایی، از یک انبار در شهرک صنعتی بازدید کردند که در جریان این عملیات، یک‌هزار و ۳۷۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکارشده کشف شد.

وی افزود: صاحب این انبار به دلیل نداشتن مجوزهای لازم و نگهداری کالای اساسی خارج از شبکه رسمی، به مرجع قضایی معرفی شده‌است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد.

نصیری با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در مقابله با احتکار، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از نگهداری غیرقانونی کالاهای اساسی توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: احتکار روغن ، نیروی انتظامی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت‌نام اعتکاف رجبیه قم از ۲۵ آذر آغاز می‌شود
آموزش‌وپرورش باید به‌سوی تربیت نسل تمدن‌ساز حرکت کند
آخرین اخبار
ثبت‌نام اعتکاف رجبیه قم از ۲۵ آذر آغاز می‌شود
آموزش‌وپرورش باید به‌سوی تربیت نسل تمدن‌ساز حرکت کند
صرفه‌جویی یک میلیون مترمکعبی مصرف گاز طبیعی در استان قم
جزئیات ثبت‌نام اعتکاف رجبیه در قم
ورزشگاه تختی قم به بانوان اختصاص یافت
افت فشار و قطعی آب برخی مناطق قم در روز یکشنبه
تعطیلی مدارس قم در روز یکشنبه/ آموزش غیرحضوری شد