مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان سازمان ثبت احوال کشور با شماره تماس ۱۵۱۰ امروز (شنبه ۱۵ آذر) در مراسمی با حضور رئیس این سازمان راه اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در آیین افتتاح سامانه ۱۵۱۰، اظهار کرد: ثبت احوال، سازمانی خدماتی است و در همین راستا مرکز ارتباط با شهروندان آن با عنوان crm برای خدمت رسانی بهتر راه اندازی شد تا شهروندان مشکلاتی و مسایل خود را از این طریق با کارشناسان ثبت احوال مطرح و پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: اگر نیاز باشد، شهروندان در پی این تماسها به کارشناسان درون سازمان نیز ارتباط داده میشوند تا به طور کامل پاسخ خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه صدور گواهی انحصار وراثت از مرداد ماه به این سازمان واگذار شده است، یکی از دلایل راه اندازی سامانه ۱۵۱۰ را رفع مشکلات شهروندان عنوان کرد.
به گفته وی، در استانها نیز این سامانه فعال است و مردم در صورت تمایل میتوانند پاسخ سئوالات خود دریاره ثبت احوال را دریافت میکنند.
کارگر ادامه داد: نظرات هموطنان که از ثبت احوال خدمت میگیرند نیز از طریق این سامانه دریافت و از نظرات آنها در اقدامات پیش روی سازمان قطعا استفاده میشود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: اتصال به شماره ۱۵۱۰ برای تهرانیها نیازمند پیش شماره ۰۲۱ است، اما برای استانها پیش شماره نمیخواهد.
صدور حدود ۲۸۵ هزار گواهی انحصار وراثت
رئیس سازمان ثبتاحوال کشور با اشاره به برنامهریزیهای چند سال اخیر سازمان اظهار داشت: در چند سال اخیر طراحی ما تحقق سازمان هوشمند ثبتاحوال بوده و در سه تا چهار سال گذشته تمام حرکت، برنامهریزیها و سیاستگذاریهای ما در راستای هوشمندسازی خدمات در عرصههای گوناگون این سازمان بوده و قدمهای مفیدی در این زمینه برداشته شده است.
کارگر با اشاره به ایجاد بستر ارتباطی «سامانه سهیم» بهعنوان نخستین اقدام جدی در مسیر هوشمندسازی افزود: در این سامانه علاوه بر ارائه اطلاعات هویتی خانواده هر فرد، کلیه خدمات الکترونیک ارائه میشود.
وی افزود: همچنین سامانه هدا بهعنوان بستر اصلی احراز هویت غیرحضوری در کشور توسط همکاران ما طراحی شد تا هموطنان بتوانند خدمات دولتی و خصوصی را بهصورت امن و مطمئن دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: آخرین اقدام مهمی که در مردادماه انجام شد، انتقال صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به ثبتاحوال بود. این فرآیند مبتنی بر ارائه خدمت غیرحضوری و بدون درخواست افراد طراحی شد؛ بهطوری که با ثبت فوت، گواهی انحصار وراثت بهصورت خودکار صادر و برای وراث ارسال میشود و تا این لحظه حدود ۲۸۵ هزار گواهی صادر و ارسال شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که این گامها منجر به تحقق کامل سازمان هوشمند ثبتاحوال شده و بسترهای لازم برای بهرهبرداری حاکمیتی از اطلاعات هویتی و جمعیتی فراهم شود.
رونمایی از سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبتاحوال کشور
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به رونمایی از «سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبتاحوال کشور»، گفت: این سند طی ۲ سال و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و اساتید برجسته در حوزههای مدیریتی، فناوری، حقوقی و سایر حوزهها تهیه شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای دوره مدیریت، نظام برنامهمحوری را در سازمان ایجاد کردهایم و هیچ اقدامی بدون برنامه انجام نمیدهیم، افزود: این سند منعطف طراحی شده و قابلیت اصلاح بر اساس تغییرات محیط داخلی و خارجی سازمان را دارد.
کارگر ادامه داد: در این سند، حرکت از نظام سندمحور به نظام شناسهمحور و دیجیتالی شدن خدمات مورد توجه قرار گرفته است و همچنین با توجه به مسئولیت سازمان در رصد جمعیت کشور، نگاه کلان و سیاستگذاری جمعیتی نیز در آن لحاظ شده است.
وی یادآور شد: هدف این سازمان حرکت به سمت سازمان مجازی است؛ یعنی سازمانی کوچکتر، اما کارآمدتر که بتواند بهترین خدمات را بهصورت الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد.
کارگر با اشاره به «هوشمندسازی صدور شناسنامه نوزاد» نیز اظهار کرد: سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، گواهی ولادت بهصورت الکترونیک شد، پیش از آن والدین باید گواهی فیزیکی را به ثبتاحوال تحویل میدادند؛ اما اکنون گواهی بهصورت الکترونیک از بیمارستان به سازمان ارسال میشود.
وی ادامهداد: اقدام دوم، الکترونیکی شدن تعیین نام نوزاد بود که والدین بدون حضور در ادارات میتوانند از طریق سامانه تعیین نام و سامانه تعاملی نام، نام مورد نظر خود را جستوجو و مشورت دریافت کنند و درخواست نام را الکترونیکی ارسال کنند.
کارگر با بیان اینکه گام بعدی، صدور غیرحضوری شناسنامه و ارسال آن از طریق پست برای خانواده هاست، گفت: اکنون هیچ نیازی به مراجعه حضوری برای مراحل مربوط به ولادت نوزاد وجود ندارد و این موضوع هزینهها، زمان و رفتوآمدهای مردم را کاهش داده است.
الکترونیکی شدن گواهی وضعیت تأهل
رئیس سازمان ثبتاحوال از الکترونیکی شدن «گواهی وضعیت تأهل» نیز خبر داد و گفت: افراد برای دریافت این گواهی دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق سامانه سهیم میتوانند درخواست را ارسال کنند و گواهی را بهصورت الکترونیک دریافت کنند.
وی اضافه کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش هزینهها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، دقت و سرعت ارائه خدمات را بالا میبرد و ترددهای غیرضروری در سطح کشور را کاهش میدهد.
کارگر به راهاندازی «سامانه صدور هوشمند گواهی فوت» اشاره کرد و توضیح داد: پس از ثبت واقعه فوت، خانواده متوفی میتوانند از طریق سامانه سهیم درخواست صدور گواهی فوت کنند و بدون مراجعه به ادارات ثبتاحوال آن را دریافت نمایند. این اقدام برای خانوادههایی که در شرایط سوگ هستند بسیار کمککننده است و سرعت عمل را افزایش میدهد.
وی گفت: در سازمان ثبتاحوال دهها سال قوانین، آییننامهها و بخشنامههای متعدد وجود دارد که به دلیل اهمیت حقوقی کار سازمان، باید در دسترس همکاران و مردم باشد، بر همین اساس، سامانه قوانین و مقررات ثبتاحوال ایجاد شد تا همکاران بتوانند بهصورت هوشمند به این منابع دسترسی داشته باشند و هم مردم از حقوق و شرایط دریافت خدمات مطلع شوند. در این سامانه تمام مقررات چند دهه گذشته قابل جستوجو و استفاده است.
رئیس سازمان ثبتاحوال تاکید کرد: با اجرای این طرحها، مسیر تحقق سازمان هوشمند با سرعت بیشتری طی شده و خدمات به شکل کارآمدتر، شفافتر و آسانتر در اختیار مردم قرار گیرد.