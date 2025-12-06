باشگاه خبرنگاران جوان - پاک‌سرشت رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: عصر جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ آتش‌سوزی وسیعی در نیزار‌های محدوده تصفیه‌خانه یزد واقع در بلوار فقیه خراسانی رخ داد. این حادثه در ساعت ۱۷:۱۳ گزارش شد و بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این آتش‌سوزی حدود ۶۰۰ مترمربع از نیزار‌های اطراف تصفیه‌خانه طعمه حریق شد. با تلاش تیم‌های اعزامی، حریق در ساعت ۱۹:۱۲ به طور کامل اطفا شد.

رییس سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه علت حادثه همچنان در دست بررسی است، از شهروندان خواست در نقاطی که دارای نیزار یا پوشش گیاهی خشک هستند از روشن‌کردن آتش خودداری کنند و در صورت استفاده، از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین نسبت به رهاکردن سیگار یا هرگونه منبع حرارتی در مناطق مستعد آتش‌سوزی هشدار داد.

منبع:روابط عمومی