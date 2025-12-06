باشگاه خبرنگاران جوان - مریم کاظمی پور در نشست خبری که امروز شنبه ۱۵ آذر در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد در مورد اعزام کاروان ایران به پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان در امارات، اظهار کرد: فردا یکشنبه کاروان در دو نوبت عازم امارات میشود که شامل ۱۲۰ ورزشکار مرد و ۷۴ ورزشکار زن است که ۶۰ ورزشکار ما ویلچری هستند.
وی افزود: این بازیها در ۱۱ رشته ورزشی برگزار میشود که ما در هر ۱۱ رشته نماینده داریم. در این دوره با افزایش ۸۳ نفری ورزشکاران نسبت به دوره گذشته مواجه هستیم.
وی افزود: راهبرد اصلی این رویداد پشتوانهسازی برای ناگویا ژاپن و پارالمپیک لسآنجلس خواهد بود.
کاظمیپور گفت: ۴ فدراسیون ورزش جانبازان با ۸ رشته، نابینایان با ۴ رشته و فدراسیونهای تکواندو و بدمینتون نیز در این بازیها ورزشکار خواهند داشت. یکی از تفاوت این رویداد با رویداد قبلی فشردگی برگزاری مسابقات است و، چون اطلاعات کافی از حریفان آسیایی نداریم پیشبینی نتایج و جایگاه کاروان در این دوره سخت است.
او ادامه داد: در این دوره از بازیهای پاراآسیایی از ۱۲ سال تا ۲۴ سال ورزشکار داریم و اکثر آنها تجربه بینالمللی ندارند.
سرپرست کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان در امارات بیان کرد: میانگین سنی ورزشکاران ۱۷ سال و ۷ ماه است که بالاترین میانگین سنی مربوط به بسکتبال با ویلچر با ۲۴ سال و کمترین سن شنا نابینایان با ۱۳ سال است.
او گفت: فضای این دوره از بازیهای پاراآسیای کاملا متفاوت با بحرین است و با ۱۹۴ ورزشکار در ۳۰ کلاس ورزشی در این بازیها حضور خواهیم داشت.
سرپرست کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان گفت: پیش بینی جایگاه در این دوره سخت است، اما سعی داریم قهرمانی خود را دوباره تکرار کنیم، هر چند دوره قبل خیلی از کشورها به خاطر کرونا حضور نداشتند، اما این دوره با افزایش حداکثری کشورها مواجه هستیم به طوری که ۱۰ کشور نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده است.
کاظمی پور درباره پاداش مدال آوران بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی، گفت: براساس مصوبه هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک پاداش مدال آوران با توجه به این که بنا داریم عدالت را رعایت کنیم، معادل پاداش بازیهای آسیایی جوانان در بحرین خواهد بود.
کاظمی پور در خصوص وضعیت بانوان نیز گفت: سیاست، توجه ویژه و عدالت محورانه به جامعه زنان در بخش توانیابان و نابینایان و کمبینایان است و نتیجه آن را در پاریس توسط زهرا رحیمی در پاراتکواندو دیدیم. حدود ۲۷ درصد بانوان در این دوره نسبت به دوره قبل افزایش داشتند و ۳۸ درصد کاروان را بانوان تشکیل میدهند.
کاظمی پور در خصوص پاداش کادرفنی نیز گفت: پاداش کادر فنی براساس دستورالعمل پاداش بازیهای پارالمپیک و بازیهای پاراآسیایی پرداخت خواهد شد.
در این دوره از بازیها برای مربیان پایه نیز تبصره ویژه در نظر گرفته شده و سعی داریم مربیان استانها را در این قالب حمایت کنیم. همچنین حدود ۴۸۰ کلاس ورزشی امکان حضور در این بازیها را خواهند داشت.
در ادامه سلگی مدیر ورزشی و قهرمانی پارالمپیک و سخنگوی کاروان نیز گفت: در طول یک سال گذشته با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بودیم و یکی از نکات مثبت همزمانی اردوهای جوانان با پارالمپیک پاریس بود و سعی کردیم آسیبها را شناسایی و رفع کنیم. یکی از آسیبها میانگین سنی بازیکنان و نخبههای ماست. در جلسات ستاد بازیها دو راهبرد در نظر گرفته شد که یک نگاه حضور حداکثری ورزشکاران بود. ۶ طلا از بازیهای پاراآسیایی هانگژو و یک طلا از پارالمپیک پاریس توسط مدال آوران ما در بازیهای آسیایی ۲۰۲۱ جوانان بحرین کسب شد. نگاه ما به بازیهای پاراآسیایی ۲۰۳۰ و پارالمپیک ۲۰۳۲ است.
او تصریح کرد: هر ورزشکاری که رکوردش در حد تیم ملی بزرگسالان باشد به اردوی بازیهای پاراآسیایی ناگویا ژاپن دعوت خواهد شد.
منبع: ایسنا