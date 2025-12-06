باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام حسین ملکمکان از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید محراب و سیدالشهدای استان فارس، حضرت آیتالله حاج سیدعبدالحسین دستغیب در شیراز خبر داد و اعلام کرد: طبق روال سالهای گذشته، مجموعهای از برنامهها در ایام سالروز شهادت این عالم ربانی برگزار خواهد شد.
او گفت: مراسم نخست روز سهشنبه ۱۸ آذر، پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد شهید آیتالله دستغیب واقع در خیابان معادلیآباد، مراسم دوم روز چهارشنبه ۱۹ آذر، ساعت ۸ صبح، گلباران و تقدیم دستهگل به مزار شهید آیتالله دستغیب با حضور نماینده ولیفقیه در استان، استاندار فارس و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: مراسم سوم (اصلی و محوری) روز پنجشنبه ۲۰ آذر، پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع عتیق با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر رفیعی است.
او ادامه داد: مراسم چهارم روز چهارشنبه ۱۹ آذر، ساعت ۹:۳۰ صبح، برگزاری سمینار علمی بررسی روش شهید دستغیب در تفسیر قرآن کریم با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در دانشکده علوم قرآنی شیراز است.
ملکمکان در پایان از عموم مردم و مسئولان برای حضور گسترده در این مراسمها، بهویژه مراسم اصلی در مسجد جامع عتیق، دعوت به عمل آورد.