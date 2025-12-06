شهردار پایتخت گفت: از مرداد سال آینده ماهیانه ۲ رام قطار وارد خطوط خواهد شد و از پاییز قطعات برای مونتاژ داخلی می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهره برداری از ۲ رام قطار ساخت داخل امروز -شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴- در کارخانه واگن سازی تهران برگزار شد. این مراسم با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران، نعمت الله فرزان پور مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه و علیرضا شیخ‌طاهری مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران همراه بود. 

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم با اشاره به ورود دو رام قطار جدید به خطوط ۶ و ۷ مترو اظهارکرد: هر یک از این خطوط ۱۰ رام قطار دارند و با اضافه شدن این رام‌ها، فاصله حرکت قطار‌ها حدود دو تا سه دقیقه کوتاه‌تر خواهد شد درواقع ظرفیت بسیار خوبی برای جابه جایی مسافران ایجاد می‌شود.

افزایش ۵۱ کیلومتری طول خطوط مترو تهران در دوره ششم مدیریت شهری

شهردار تهران با مرور دستاورد‌های چهار سال و سه ماه گذشته مدیریت شهری ششم در توسعه مترو گفت: در ابتدای فعالیت ما در مدیریت شهری، خطوط تحویلی مترو ۲۵۹ کیلومتر در هفت خط با ۱۴۱ ایستگاه بود. امروز طول خطوط به ۳۱۰ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها به ۱۶۱ ایستگاه رسیده است. تا پایان سال نیز سه ایستگاه دیگر و بخشی از خط جدید در جنوب خط ۶ افتتاح خواهد شد تا مترو به قبله تهران (شهرری) برسد.

زاکانی افق پیش‌روی متروی تهران را چنین ترسیم کرد: در حوزه زیرساخت، قرارداد‌های تکمیل خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ مترو در حال انجام است و قرارداد‌های ساخت خطوط ۷، ۸، ۹ و ۱۰ نیز بسته شده و کار در برخی بخش‌ها آغاز شده است. هم‌اکنون تونل‌زنی خط ۱۰ در جریان است، خط ۹ تجهیز کارگاه شده و زمین‌های خط ۸ تحویل داده شده‌اند. تفاهم‌نامه خط ۱۱ نیز امضا شده و ان‌شاءالله در اولین فرصت، ترجیحاً امسال قرارداد آن منعقد و کار آغاز خواهد شد.

وی افزود: معنای صحبت‌هایم این است که ۳۱۰ کیلومتر خطوط فعلی مترو باید طی سال‌های آینده به حدود ۴۹۸ کیلومتر رسیده و ۱۶۱ ایستگاه کنونی به ۳۳۰ ایستگاه برسد. این افق پنج سال آینده متروی تهران است.

شهردار تهران دستاورد‌های چهارسال گذشته را حاصل همت مجموعه مترو، حمل‌ونقل و حمایت‌های ویژه شورای شهر دانست و خاطرنشان کرد: تجاربی به دست آمد که با مدل‌های جدید تأمین مالی توانستیم سرعت کار را افزایش دهیم. نقش بانک‌ها به ویژه بانک شهر در چهار سال گذشته و همچنین در پنج سال آینده، در تحول زیرساخت حمل‌ونقل ریلی بسیار مهم است. 

شهردار تهران در ادامه سخنان خود، به تشریح برنامه‌های توسعه ناوگان مترو پرداخت و گفت: ۱۳۸۱ واگن در خطوط مترو داخل تهران طی ۲۵ سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای توسعه واگن‌ها قرارداد‌هایی از دهه ۹۰ شامل ۶۳۰ دستگاه در سال ۹۷ و ۱۱۳ دستگاه در سال ۹۸ بسته شد که در دهه ۹۰ به سرانجام نرسید و عملیاتی شدن این قرارداد‌ها از حدود دو سال پیش آغاز شد.

تحویل ۱۷ رام قطار ۷ واگنه از امسال

شهردار تهران با تشریح برنامه‌های نوسازی ناوگان افزود: قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن با ۲۵ درصد افزایش و اضافه شدن ۲۸۰ واگن دیگر پیگیری شد در همین رابطه تا قبل از این، سهم داخلی‌سازی واگن‌ها ۳۰ تا ۳۵ درصد بود. در برنامه جدید، ۱۷ رام قطار ۷ واگنه به طور کامل از امسال تحویل می‌شود و از مردادماه هم کار سرعت می‌گیرد.

وی افزود: در بخش توسعه مترو ۱۰ رام در قالب قطعات؛ وارد و در واگن‌سازی مونتاژ می‌شود. ۶۳ رام قطار ۷ واگنه نیز در داخل کشور ساخته خواهد شد و درمجموع ۸۰ رام در واگن‌سازی تهران ساخته می‌شود.

زاکانی با بیان دستاورد این برنامه گفت: افتخار ما این است که سهم داخلی‌سازی را از ۳۰-۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش می‌دهیم که ۲۰ درصد ارتقاء محسوب می‌شود. کار جدی در دو سال پیش با سفر به چین و ایجاد زمینه مشارکت در انتقال تکنولوژی صورت گرفت که امروز خطوط تولید هوشمند در کشور آماده شده است.

شهردار تهران با اشاره به قرارداد ۱۰۷۱ واگن جدید اعلام کرد: از مرداد سال آینده ماهیانه ۲ رام وارد خواهد شد و از پاییز قطعات برای مونتاژ داخلی می‌آید. در مجموع ۵۵ درصد تولید داخل خواهد بود که با انتقال تکنولوژی ساخت بوژی، افق جدیدی در ساخت واگن مترو ایجاد می‌شود.

