باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عظیمیان فوق تخصص غدد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بیماری دیابت چند نوع است و شایعترین انواع آن شامل دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ است.
وی افزود: دیابت نوع یک معمولا در گروه سنی کودکان ایجاد میشود و در نتیجه کمبود کامل یا تقریبا کامل انسولین رخ میدهد؛ بنابراین تنها درمان شناخته شده برای این نوع دیابت جایگزینی انسولین است. گاهی مشاهده شده برخی خانوادهها برای درمان دیابت سراغ روشهایی غیر از تزریق انسولین میروند که قطعا عوارض جبران ناپذیری برای فرزند آنان خواهد داشت.
عظیمیان اضافه کرد: دیابت نوع ۲ معمولا در گروه سنی بالاتر ایجاد میشود. با درجات متفاوتی از مقاومت به انسولین، اختلال ترشح انسولین، مقاومت به انسولین، افزایش تولید گلوکز همراه است. برای درمان کنترل رژیم غذایی، مصرف دارو و ورزش موثر است.
وی گفت: عوامل خطر دیابت نوع ۲ شامل سابقه خانوادگی دیابت (ابتلا به دیابت نوع ۲ در والدین و برادر یا خواهر)، چاقی، بی تحرکی و کم تحرکی، سابقه پیش دیابت، فشار خون بالا و سابقه بیماری قلبی عروقی است.
عظیمیان یادآور شد: تعداد بسیار زیادی از افرادی که از نظر آزمایشگاهی مبتلا به دیابت هستند، بدون علامتاند و از ابتلای خود به بیماری دیابت بیاطلاع هستند و حتی برخی افراد ممکن است با عوارض دیابت به پزشک مراجعه کنند.
به گفته وی؛ البته علائم دیابت شامل پرخوری، پرنوشی، کاهش وزن و پر ادراری است و ممکن است در فرد بروز کند و از این رو توصیه میشود جمعیت عمومی با دستور پزشک از سن ۴۵ سالگی اقدام به غربالگری از نظر بیماری دیابت کرده و سپس طبق دستور پزشک غربالگری ادامه یابد. افرادی که عوامل خطر شناخته شده مثل چاقی، تخمدان پلی کیستیک، پیش دیابت و دیابت بارداری دارند از سنین پایینتر غربالگری را شروع کنند.
منبع: وزارت بهداشت