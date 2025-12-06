باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید رییس‌جمهور، توسعه دیپلماسی اقتصادی و استفاده استان‌ها از ظرفیت‌های خود برای ارتباط با کشور‌های همسایه است.

وی با تاکید بر اینکه اقلیم کردستان عراق بازار مناسبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی قزوین است، اضافه کرد: به همین منظور، دبیرخانه صادراتی در اتاق بازرگانی استان تشکیل شده تا تجار قزوین با بهره‌مندی و توانمندی بالای خود در برخی حوزه‌ها از جمله مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک و توریسم درمانی بتوانند بستر مناسبی را برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، افزود: مجموعه استانداری دیدار‌هایی را با روسای اتاق بازرگانی کشور‌های مختلف داشته و ظرفیت‌های خوبی نیز شناسایی شده از جمله بازار برزیل در بخش نهاده‌های دامی و کشاورزی که قابلیت همکاری گسترده را نیز دارد.

استاندار قزوین با بیان اینکه دیدار‌های بازرگانی نبایستی صرفا تشریفاتی باشد، بلکه باید به نتایج ملموس برای استان و مردم آن بیانجامد، گفت: توسعه صنعت بدون پیگیری دیپلماسی اقتصادی ممکن نیست و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

این مسئول با اشاره به اهمیت موضوع حمل و نقل کالا، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود صدور بارنامه و هماهنگی سامانه‌های دولتی منوط به دریافت کد تایید از گیرنده کالا شود، این رویکرد می‌تواند امنیت تجاری را افزایش داده و از نارضایتی‌ها در حوزه حمل و نقل بکاهد.

نوذری همچنین به موضوع توسعه پنل‌های خورشیدی اشاره کرد و یادآور شد: صنایع بزرگ استان متاسفانه هنوز در این حوزه ورود پیدا نکرده‌اند، در حالی که می‌توانند در رفع مشکل ناترازی برق موثر عمل کنند، پیش‌بینی می‌شود با اجرای پروژه‌های در دست اقدام، حدود ۱۸۰ مگاوات برق از طریق پنل‌های خورشیدی در شهرستان‌های تاکستان، آبیک و بویین‌زهرا تولید شود.

وی خواستار تشکیل کمیته ویژه و تعیین مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران در این حوزه شد و بیان کرد: اراضی مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید در ۱۰ روز آینده تامین شود تا سال جاری شاهد افزوده شدن ۲۰۰ مگاوات برق به ظرفیت استان باشیم.

استاندار قزوین با اشاره به مشکل برخی واحد‌های صنعتی که حساب بانکی یا کارت بازرگانی آنان در استان‌های دیگر فعال شده، خاطرنشان کرد: این مساله باید به صورت جدی بررسی و برای آن راهکار اساسی اندیشیده شود.

قزوین دروازه طلایی صادرات به عراق و پاکستان

مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی قزوین هم از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در عراق، برنامه نمایشگاهی در پاکستان و تسهیلات ویژه برای کشاورزان این استان خبر داد و خواستار افزایش امنیت در فرآیند حمل کالا شد.

وی با بیان اینکه اکنون رفت‌وآمد‌های تجاری با کیفیت بالا با شهر‌های اربیل، سلیمانیه و بغداد در دستور کار اتاق است، افزود: در ادامه راه، برای رفع چالش‌هایی مانند کیفیت کالا و زمان تحویل که از طرف اقلیم کردستان عراق مطرح شد، شورا و اتاق بازرگانی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملیاتی‌تر کردن برنامه‌ها و بررسی بازار خواهند داشت.

عبدیان از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی استان در پاکستان خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با ایالت‌های مختلف پاکستان برای دعوت از تجار انجام شده و امیدواریم شاهد اتفاق خوبی در این زمینه باشیم.

وی، پیگیری صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق و هماهنگی با کنسولگری و اتاق بازرگانی اربیل برای حضور هیاتی از استانداری قزوین را از دیگر اقدامات این اتاق عنوان کرد.

این مسئول با اعلام خبری خوش برای بخش کشاورزی استان قزوین، تصریح کرد: با تلاش مجموعه استانداری قزوین و مدیرعامل تعاونی روستایی کشور، تفاهم‌نامه‌ای برای اختصاص تسهیلات ۲ همت به کشاورزان و تولیدکنندگان کشمش در استان منعقد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فرآیند صدور بارنامه حمل کالا اشاره کرد و گفت: برای افزایش سطح امنیت تجاری، صدور بارنامه باید منوط به دریافت کد تایید از گیرنده کالا و هماهنگی سامانه‌های دولتی شود تا از ترخیص کالا بدون اطلاع طرف مقابل جلوگیری شود.

رییس اتاق بازرگانی قزوین، تسهیل در امر واردات پنل‌ها و تجهیزات خورشیدی برای انعقاد قرارداد‌های این بخش ضروری دانست و از انتقال حدود ۳۰۰ کارت بازرگانی به استان از سال گذشته تاکنون خبر داد و از صاحبان حدود ۲۰۰ کارت باقی‌ماند خواست تا ظرف مهلت تعیین شده، کارت‌های خود را به قزوین منتقل کنند.

منبع: ایرنا