علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ۱۹ بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از تاریخ ۲۰ الی ۲۶ آذر با حضور ۱۹ بازیکن در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی به اردو به شرح زیر است:

علی میرشکاری، امیرسالمی، محمد معصومی‌زاده، سبحان فاله، محمدجواد خسروی، محمدعلی نظرزاده و نصراله شهمرادی از بوشهر

سیدمهدی میرجلیلی، محمدعلی مختاری، سیدمحمد داستان، سیدعلی ناظم، حمیدرضا دهقانی و داود شکری از یزد

موحد محمدپور و ابوالفضل شریف پور از گیلان

سعید پیرامون و حجاز شعبان نژاد از سیستان و بلوچستان

رضا دیری و مهدی شیرمحمدی از اصفهان

منبع: فدراسیون فوتبال