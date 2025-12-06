گلرنگ، گیاهی بومی با خواص دارویی و خوراکی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0627\u0646\u0647 \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u06af\u0644\u0631\u0646\u06af \u062a\u0627 \u06f4\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0631\u0648\u063a\u0646 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0632\u06cc\u062a\u0648\u0646 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\u00a0\u06a9\u0634\u062a \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062e\u0627\u06a9 \u0648\u0631\u0632\u06cc\u060c \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u06f3\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n