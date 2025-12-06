باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی در گزارشی اختصاصی، تازه‌ترین تصویر از وضعیت مستمری‌بگیران عادی و پیش از موعد در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.

بررسی آمار‌های این گزارش نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان زنان و مردان در سن بازنشستگی، سابقه بیمه‌پردازی و میزان مستمری آنها وجود دارد.

طبق این گزارش، ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۱۴ نفر تحت عنوان مستمری‌بگیر (عادی و پیش از موعد) از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند شدند که ۸۵.۳ درصد (۲ و ۶۷۰ هزار و ۷۴۲ نفر) از آنها مرد و ۱۴.۷ درصد (۴۶۰ هزار و ۷۲ نفر) زن هستند.

متوسط میانگین سن بازنشستگی در سال گذشته ۵۶.۱ سال بوده و زنان به‌طور متوسط ۲.۱ سال زودتر از مردان بازنشسته شده‌اند.

میانگین مستمری در سال ۱۴۰۳

میانگین مبلغ پایه حکم مستمری ۱۱ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان است که این رقم برای مردان معادل ۱۱ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان و برای زنان معادل ۷ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان است.

مستمری ناخالص پرداختی (بدون متناسب‌سازی و مزایای جانبی) نیز ۱۳ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان بوده که این رقم برای مردان ۱۴ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان و برای زنان ۸ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان است.

سابقه بیمه‌پردازی

مجموع سوابق بیمه‌پردازی در سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۲۳.۱ سال بوده که به تفکیک جنسیتی این سوابق برای مردان به طور میانگین ۲۴.۲ سال و برای زنان ۱۷.۱ سال بوده است؛ به عبارتی زنان به‌طور متوسط ۷.۱ سال کمتر از مردان سابقه پرداخت حق بیمه دارند.

بازنشستگان پیش از موعد:

تعداد بازنشستگان پیش از موعد به ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۱۱۱ نفر رسیده است که ۴۲.۴ درصد مرد و ۹.۱ درصد زن هستند. در این زمینه نیز متوسط سن برقراری بازنشستگی در سال گذشته نیز ۵۴.۹ سال بوده که به تفکیک جنسیتی این رقم برای مردان معادل ۵۴.۷ سال و برای زنان معادل ۵۵.۹ سال است.

براساس این گزارش، مردان ۱.۲ سال زودتر از زنان بازنشسته می‌شوند.

در این بخش نیز میانگین مبلغ پایه حکم مستمری معادل ۱۰ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان است که این مبلغ برای مردان معادل ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای زنان معادل ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

میانگین مستمری ناخالص پرداختی (بدون متناسب‌سازی و مزایای جانبی) نیز معادل ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان است که این مبلغ برای مردان ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و برای زنان ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

به طور متوسط متوسط زنان بازنشسته ۸.۶ سال کم‌تر از مردان بیمه‌پردازی دارند.

مستمری مردان بیش از ۱۵۴ درصد بیشتر از زنان است که دلائلی مانند بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه، ناشی از سوابق کم‌تر و خروج زودتر و عدم شمول برخی مزایای جانبی در دوران اشتغال و پرداخت حق بیمه کم‌تر، در این موضوع اثرگذار هستند.

براساس آمار‌های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ۴۲.۴ درصد بازنشستگان پیش از موعد "مرد" و ۹ درصد "زن" هستند.

بازنشستگان عادی:

یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۰۳ نفر از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از قوانین عادی برای بازنشستگی پیروی کرده‌اند که از این جمعیت یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۲۳۰ نفر مرد و ۱۷۶ هزار و ۴۷۳ نفر زن هستند.

متوسط سن برقراری مستمری بازنشستگی در سال ۱۴۰۳ از بین بازنشستگان عادی به طور میانگین ۵۷.۴ سال بوده که میانگین این سن به تفکیک جنسیتی برای مردان ۵۸.۱ سال و برای زنان ۵۱.۷ سال بوده است.

سن زنان در زمان بازنشستگی‌به طور متوسط ۶.۴ سال کم‌تر از مردان است.

همچنین میانگین مبلغ پایه حکم مستمری در سال ۱۴۰۳ (به ریال) معادل ۱۲ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان بوده است.

همچنین میانگین مستمری ناخالص پرداختی (بدون متناسب‌سازی و مزایای جانبی) معادل ۱۴ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۷۵۲ تومان اعلام شده که به تفکیک جنسیتی این مبلغ به طور میانگین برای مردان ۱۵ میلیون ۲۸۷ هزار و ۶۷۳ تومان و برای زنان ۱۲ میلیون ۸۵۳ هزار و ۶۹۷ تومان بوده است.

سابقه بیمه‌پردازی:

مجموع سوابق بیمه پردازی در بازنشستگان عادی معادل ۲۵.۹ سال اعلام شده که این رقم برای مردان معادل ۲۶.۳ سال و برای زنان ۲۲.۹ است و به طور متوسط زنان ۳.۴سال کم‌تر از مردان دارای سابقه بیمه پردازی هستند.

۴۲ درصد از بازنشستگان مرد و نزدیک ۶درصد از زنان بازنشسته از قوانین عادی پیروی کرده‌اند و زنان در قیاس با مردان ۳.۴ سال کم‌تر بیمه پردازی دارند.

میانگین مستمری دریافتی مردان بابت از کار افتادگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد بالاتر از زنان است که می‌تواند به دلیل سوابق بیمه پردازی بیشتر و مزایای جانبی مانند حق تاهل و اولاد، باشد.