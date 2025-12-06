باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- حسین موسوی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر روند ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان رو به افزایش است و همین امر خود زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین تکمیل اطلاعات در این بخش شده است.
وی ادامه داد: اجرای این طرح یکی از مؤثرترین اقداماتی است که خود زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن شده و می تواند بازار را به سمت رونق هدایت کند از سوی دیگر امکان برنامهریزی برای بازار مسکن در این سامانه وجود دارد و می تواند بازار را به سمت رونق هدایت کند.
او یادآور شد: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره در حال حاضر اجرای این طرح خوشبختانه با همکاری بسیاری از دستگاه ها به خوبی در حال پیشرفت است و برخی از دستگاه های که پیش از این در بخش همکاری نمی کردند از جمله بیمه مرکزی و وزارت نیرو که بیمه مرکزی با هماهنگی های انجام داده در حال حاضر تمامی اقدامات مربوط به صدور بیمه نامه منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان است.
او با اشاره به اینکه هنوز برخی از دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند و این اقدام آنها غیر قابل قبول و پذیرش است افزود: بیش از دو سال است که از قانون اتصال دستگاهها به این سامانه می گذرد و باید در این زمینه تمامی دستگاهها همکاری لازم را داشته باشند تا هرچه سریعتر این سامانه تکمیل و استفاده از آن در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه دستگاههای مختلف باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند، هنوز عدم همکاری برخی از آنها جای تردید دارد. این مسئله نشان میدهد که یا عدم نظارت کافی وجود دارد یا اینکه برخی دستگاهها تمایل به همکاری ندارند.
او یادآور شد:نظارت بر اجرای این قانون بهطور طبیعی از وظایف کمیسیون عمران است. در صورتی که دستگاهها از انجام وظایف خود سر باز زنند، مجلس و کمیسیونهای مرتبط باید وارد عمل شوند. از آنجا که یکی از مشکلات اساسی کشور ما بحران مسکن است، اجرای این قانون بهویژه در شرایط کنونی بسیار ضروری است. در واقع، دولت و دستگاههای نظارتی باید پیگیر اجرای این قانون باشند.