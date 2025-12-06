رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از حضور ایران در اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل (UNEA ۷) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری با اشاره به برگزاری اجلاس محیط زیستی (UNEA ۷) که از هفته آینده در کشور کنیا برگزار می‌شود، گفت: اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل بالاترین نهاد تصمیم‌گیری جهانی در امور مربوط به محیط زیست است و اولویت‌ها را برای سیاست‌های جهانی محیط زیست و حقوق بین‌الملل محیط زیست تعیین می‌کند. با توجه به اهمیت این اجلاس از نظر حساسیت موضوع و فراگیری جهانی آن همچنین در جهت سیاست دیپلماسی محیط زیستی که دولت چهاردهم دنبال می‌کند، ما نیز برنامه داریم تا در این اجلاس شرکت و موضوع گرد و غبار و تفکیک مسائل محیط زیست از تحریم‌های ناعادلانه را در نشست‌های تخصصی دنبال کنیم.

وی افزود: ما موضوع گردوغبار را به‌طور تخصصی مطرح می‌کنیم. در این‌باره در اجلاس سخنرانی خواهیم داشت و با توجه به اینکه یکی از کشور‌هایی هستیم که از موضوع گرد و غبار‌های فرامرزی از منطقه غرب آسیا متأثر هستیم، مسئله گردوغبار و آلودگی‌های ناشی از آن را در بخش‌های مربوطه اجلاس پیگیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: موضوع دومی که باز به عنوان یک مطالبه ازسوی ایران مطرح خواهد شد این است که ما تأکید خواهیم کرد که کشوری متأثر از پدیده تغییر اقلیم هستیم. امروزه افزایش دما، تغییر الگو‌های بارندگی، کاهش میزان بارندگی و تشدید خشکسالی‌ها را در کشور شاهد هستیم. ما به عنوان کشوری متاأثر از تغییر اقلیم نیز مباحث‌مان را در قسمت دوم این اجلاس طرح خواهیم کرد.

انصاری در پایان اظهار کرد: با تأکید بر حساسیت موضوعات محیط زیستی، موضوع یک‌جانبه‌گرایی و ضرورت منفک کردن تحریم‌های ظالمانه از موضوعات و مسئله محیط زیست از جمله مواردی است که در این بخش از اجلاس پیگیری و مطالبه خواهیم کرد.

منبع: محیط زیست

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، تغییر اقلیم
خبرهای مرتبط
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
به کارگیری نخستین گروه سربازمحیط‌بان
رونمایی از ۱۰ خودروی ون برای آزمایشگاه سیار سنجش آلودگی محیط زیستی شهر‌های صنعتی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
تردد وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌ها و خودرو‌های دودزا در پایتخت ممنوع است
از چشمه‌های طبیعی تا برج پرندگان؛ جزئیات فاز دوم روددره فرحزاد
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران
انتقال ۱۱۸۷ خودروی رها شده و‌فرسوده به پارکینگ‌
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
آخرین اخبار
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
برخورد قانونی با مالکان مراکز پسماندسوزی غیرمجاز در تهران صورت گیرد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
ادامه اجرای طرح «من‌شهر» به شیوه موهن، منجر به طرح سؤال از شهردار خواهد شد
انتقال ۱۱۸۷ خودروی رها شده و‌فرسوده به پارکینگ‌
نسل زد و آلفا: مبارزه با اطلاعات نادرست در عصر اخبار جعلی
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
تکمیل دسترسی جدید میدان فتح تا دوماه آینده
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
تردد وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌ها و خودرو‌های دودزا در پایتخت ممنوع است
از چشمه‌های طبیعی تا برج پرندگان؛ جزئیات فاز دوم روددره فرحزاد
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران
اعلام جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۴
آزادسازی زندانیان و پیشرفت حقوق شهروندی در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴
پشتیبانی شغلی از افراد دارای معلولیت شنوایی
ورود ۳۰۰ هزار پرونده در یکسال گذشته/ ۸۰۰ مورد استنکاف مدیران گزارش شده است
پرداخت خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه به کجا رسید؟
کشف بیش از ۳۷ هزار تن نهاده احتکاری از ۶ شرکت متخلف
خودکشی میترا عباسی در زندان وکیل آباد صحت ندارد
یک ایرانی محبوس در زندان‌های ژاپن به کشور انتقال داده شد
بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی پرداخت شد
پلیس آگاهی تهران استخدام می‌کند
تحقق ساخت ۱۵ بازار جدید در محله‌های پایتخت توسط سازمان میادین
پاسخی به مطلب یک نماینده مجلس درباره پرونده پیچیده نگین غرب
آغاز جشنواره تولیدات موبایلی هفت‌آسمان؛ هفت‌حوض در منطقه ۸