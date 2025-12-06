مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: میانگین پرشدگی سد‌های کشور تا این تاریخ ۳۲ درصد است، در استان تهران درصد پرشدگی سد‌ها ۹ درصد است و اگر سد طالقان را از این مجموع حذف کنیم درصد پرشدگی ۳ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در نشست خبری اخیر درباره وضعیت بارندگی و خشکسالی در استان تهران گفت: متوسط بارندگی در کشور حدود ۲۳۰ میلی‌متر در سال آبی و میانگین بارندگی در استان تهران ۲۸۰ میلی‌متر است. در طول ۶۰ سال گذشته، استان تهران همواره در معرض خشکسالی قرار داشته و چندین سال خشک را تجربه کرده‌ایم. اما اکنون برای اولین بار در این دوره آماری، ششمین سال خشکسالی را تجربه می‌کنیم.

او افزود: سال گذشته، یعنی سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، بارندگی‌ها به حدود ۱۵۹ میلی‌متر رسید. اگر سال عالی ۱۳۷۴ با ۱۴۵ میلی‌متر بارندگی را کنار بگذاریم، می‌توان گفت که سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ خشک‌ترین سال آبی در ۶۰ سال گذشته در استان تهران بود. این وضعیت همچنین با عدم دریافت بارش در مهر و آبان ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تشدید شده است، به جزء سه یا چهار میلی‌متر بارش در هفته گذشته.

اردکانی ادامه داد: از نظر میزان بارندگی، استان تهران نسبت به میانگین بارندگی کشور ۹۷ درصد کاهش داشته است. در حالی که میزان بارندگی بلندمدت در استان تهران تا این زمان باید ۷۵ میلی‌متر باشد، در حال حاضر ما تنها حدود ۳.۷ میلی‌متر بارش داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به وضعیت سد‌ها گفت: میانگین پرشدگی سد‌های کشور تا این تاریخ ۳۲ درصد است، در استان تهران درصد پرشدگی سدها ۹ درصد است و اگر سد طالقان را از این مجموع حذف کنیم درصد پرشدگی ۳ درصد است؛ استان تهران ۹۷ درصد در بارش‌ها عقب است. در حال حاضر، ما روز‌های سختی را سپری می‌کنیم و تلاش داریم نگرانی‌ها را به مردم منتقل نکنیم، اما در مواردی که انتقال نگرانی‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد، باید مطرح شوند.

برچسب ها: سدهای تهران ، وضعیت سدها ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
رجبی مشهدی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
کاهش ۸۰ میلیون متر مکعبی ذخایر سد‌های استان تهران
از ابتدای سال آبی تا ۱۷ آبان ماه؛
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
وزیر نیرو:
وضعیت مخازن سدها نامناسب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
آب همه رودخانه های شمال باید منتقل بشه تهران و شمال عین بندرعباس با آب شیرین کن آب دهی بشه
۰
۰
پاسخ دادن
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
آخرین اخبار
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
کدام صرافی معتبر است؟
خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
بانک مشاغل برتر شیراز VIP؛ فرصت دیده شدن کسب و کار‌ها
توسعه اینچه برون، استان گلستان را به دروازه ورودی شرق دریای خزر تبدیل می‌کند
حمل بارهای بین المللی به ۵ میلیون تن رسید/ افزایش ظرفیت ترانزیت کشور به ۱۵ میلیون تن
۹۵ درصد بازار سرمایه تحت حسابرسی جامع حسابداران
اضافه پرداختی دستگاه‌ها براساس عملکرد کارکنان می‌شود + فیلم
چالش‌های پیش روی بازار ایمپلنت دندان در تهران و کرج؛ لزوم تقویت مراکز تخصصی شبانه‌روزی
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
راهنمای خرید و چاپ بگ کاغذی آماده در تعداد کم
توقف کامیون‌ها در مرز سومار به حداقل می‌رسد