باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در نشست خبری اخیر درباره وضعیت بارندگی و خشکسالی در استان تهران گفت: متوسط بارندگی در کشور حدود ۲۳۰ میلی‌متر در سال آبی و میانگین بارندگی در استان تهران ۲۸۰ میلی‌متر است. در طول ۶۰ سال گذشته، استان تهران همواره در معرض خشکسالی قرار داشته و چندین سال خشک را تجربه کرده‌ایم. اما اکنون برای اولین بار در این دوره آماری، ششمین سال خشکسالی را تجربه می‌کنیم.

او افزود: سال گذشته، یعنی سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، بارندگی‌ها به حدود ۱۵۹ میلی‌متر رسید. اگر سال عالی ۱۳۷۴ با ۱۴۵ میلی‌متر بارندگی را کنار بگذاریم، می‌توان گفت که سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ خشک‌ترین سال آبی در ۶۰ سال گذشته در استان تهران بود. این وضعیت همچنین با عدم دریافت بارش در مهر و آبان ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تشدید شده است، به جزء سه یا چهار میلی‌متر بارش در هفته گذشته.

اردکانی ادامه داد: از نظر میزان بارندگی، استان تهران نسبت به میانگین بارندگی کشور ۹۷ درصد کاهش داشته است. در حالی که میزان بارندگی بلندمدت در استان تهران تا این زمان باید ۷۵ میلی‌متر باشد، در حال حاضر ما تنها حدود ۳.۷ میلی‌متر بارش داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به وضعیت سد‌ها گفت: میانگین پرشدگی سد‌های کشور تا این تاریخ ۳۲ درصد است، در استان تهران درصد پرشدگی سدها ۹ درصد است و اگر سد طالقان را از این مجموع حذف کنیم درصد پرشدگی ۳ درصد است؛ استان تهران ۹۷ درصد در بارش‌ها عقب است. در حال حاضر، ما روز‌های سختی را سپری می‌کنیم و تلاش داریم نگرانی‌ها را به مردم منتقل نکنیم، اما در مواردی که انتقال نگرانی‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد، باید مطرح شوند.