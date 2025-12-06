باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلیل احمدی روز شنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: ارائههای هر ساله آموزش مهارتی میتواند به طور متوسط سه درصد بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد و حتی تاثیر مثبت بر رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
وی همچنین به اهمیت مهارتهای نرم و دیجیتال در کنار مهارتهای فنی اشاره کرد و گفت: بستههای مهارتی امروزی باید شامل دانش فنی، مهارتهای دیجیتال و کسب و کار باشد تا فرد برای ورود موفق به بازار کار آماده شود.
وی ضمن تشریح راهبردهای اصلی سازمان، بر سه محور کلیدی فعالیتها مانند تقاضا محوری آموزشها، مشارکت جویی با بخش خصوصی و شرکا، و نقش تنظیمگری و حکمرانی خوب تاکید کرد.
احمدی اضافه کرد: میتوان با تمرکز بر آموزشهای مهارتی تقاضا محور و توسعه مشارکت بخش خصوصی، شکاف مهارتی نیروی کار را کاهش و همزمان بهرهوری و رشد اقتصادی کشور را افزایش داد.
وی گفت: آموزشهای فنی و حرفهای باید منطبق با نیاز بازار کار باشد که سازمان فنی و حرفهای برنامههای متنوعی را با رویکرد تقاضا محور برای توسعه مهارت طراحی کرده است.
وی همچنین به راهاندازی مرکز ملی توسعه کسب و کار به عنوان یکی از پروژههای تحولآفرین سازمان اشاره کرد و افزود: این مرکز میتواند مسیر سازمان را در زمینه آموزشهای مهارتی متحول کند.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای به گزارشهای تابستان و پاییز ۱۴۰۳ درباره مشکلات کسب و کارها اشاره کرد و کمبود نیروی کار ماهر را یکی از چالشهای اصلی دانست.
احمدی تاکید کرد: شکاف مهارتی موجود بین نیروی کار و مهارتهای مورد نیاز بازار، مانع رشد کسب و کارها است و آموزشهای مهارتی باید با مشاغل آینده تطبیق پیدا کند.
وی تصریح کرد: استقرار نظام صلاحیت حرفهای و توسعه مسیر شغلی افراد در چارچوب قوانین موجود، از جمله نظام جامع آموزش فنی و حرفهای و قانون اساسنامه سال ۱۴۰۲، از اولویتهای جدی سازمان است.
وی چهار نظام کلیدی در زیستبوم مهارتآموزی کشور را شامل نظام اطلاعات بازار کار، نظام آموزش فنی و حرفهای، نظام صلاحیت حرفهای و نظام طبقهبندی مشاغل دانست و بر اهمیت ایجاد ارتباط میان این نظامها برای شکلگیری یک زیستبوم کامل مهارت و اشتغال تاکید کرد.
احمدی به وضعیت نامطلوب آموزش در سازمانها اشاره کرد و گفت: ایران در میان ۱۴۱ کشور، رتبه ۱۳۴ شاخص سرمایه سازمانها در آموزش نیروی کار و رتبه ۱۳۶ شاخص مهارت فارغالتحصیلان را دارد که سیستم آموزش دوگانه و شایستگی محور میتواند باعث انطباق آموزشها با نیاز بازار کار شود.
وی به نقش مشارکت بخش خصوصی و تشکیل مراکز هیات امنایی با مشارکت اتاق ایران و اتاق اصناف اشاره کرد و افزود: مدیریت دولتی صرف در آموزش مهارتی دیگر پاسخگو نیست و مالکیت دولتی همراه با مدیریت خصوصی میتواند فعالیتها را با نیاز بازار هماهنگ کند.
